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Cerrado un parque canino e infantil en Sevilla Este tras detectarse veneno y bombones alterados

El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca clausura preventivamente la zona infantil y canina ante la sospecha de envenenamiento y manipulación de alimentos en Sevilla Este

Parque infantil y canino cerrado en Sevilla Este.

Parque infantil y canino cerrado en Sevilla Este. / Asociación vecinal La Otra Sevilla Este

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca ha comunicado el cierre del parque canino y del parque infantil 'La ballena' situado entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez, en Sevilla Este, tras detectarse la presencia de veneno ajeno al plan de desratización municipal y bombones alterados en la zona.

Según la información difundida por el distrito, el cierre se ha llevado a cabo como medida preventiva mientras se analiza lo ocurrido y se investigan los hechos. Desde el Ayuntamiento de Sevilla se ha denunciado la situación y se está procediendo al estudio de los elementos encontrados para aclarar su origen.

Vecinos de Sevilla Este ya protestaron por el cierre del parque canino de Emilio Lemos

El cierre de otro parque canino en Sevilla Este ya generó malestar entre parte de los vecinos meses atrás. El Parque Canino Emilio Lemos amaneció clausurado el pasado 9 de abril, después de que, según usuarios habituales, la tarde anterior se colocara un candado y se retiraran los elementos de juego para perros. A la mañana siguiente, aseguran, el espacio ya estaba completamente desmantelado, incluidas las vallas y las puertas.

La medida dividió a los residentes de la zona. Por un lado, usuarios del pipicán, agrupados en la Asociación Espacios Caninos Sevilla Este, defendían que el recinto tenía un horario de uso y que la mayor afluencia se concentraba entre las siete y las nueve de la tarde. Por otro, un grupo de vecinos venía reclamando soluciones por la cercanía del parque a las viviendas y las molestias derivadas del ruido.

El Ayuntamiento de Sevilla justificó entonces la decisión en la necesidad de compatibilizar el descanso vecinal con la existencia de espacios para perros, planteando el traslado de este tipo de recintos a otras ubicaciones más adecuadas. La clausura provocó quejas entre los usuarios, que habían llegado a recoger firmas para intentar evitar el cierre.

El aviso afecta tanto al espacio destinado a mascotas como al parque infantil ubicado en este enclave de Sevilla Este, por lo que se pide a los vecinos que eviten acceder a la zona hasta que finalicen las actuaciones correspondientes.

Noticias relacionadas y más

El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca ha agradecido la colaboración vecinal y ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas por este cierre temporal, adoptado ante el riesgo que podría suponer la presencia de estas sustancias y objetos alterados en un espacio frecuentado por familias, menores y animales de compañía.

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