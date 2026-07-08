Cortes de tráfico en Triana por la Velá de Santa Ana 2026: fechas, calles afectadas y horarios

La fase I del Plan de Movilidad de la Velá de Santiago y Santa Ana 2026 comenzará mañana jueves, 9 de julio, a las 00:00 horas, con las primeras afecciones al tráfico y al estacionamiento en el entorno de Triana. Esta primera etapa se prolongará hasta las 17:00 horas del martes 21 de julio y tendrá carácter preparatorio para permitir el suministro y montaje de casetas, atracciones y demás elementos vinculados a la celebración.

Durante esta fase inicial, el dispositivo contempla la reserva de espacios para carga y descarga en la calle Betis, así como cortes puntuales de tráfico en esta misma vía. Las zonas donde se restringirá el estacionamiento quedarán delimitadas mediante la señalización circunstancial correspondiente.

El plan completo estará vigente hasta el 29 de julio y se estructura en tres fases. La primera será la de montaje; la segunda, coincidente con el desarrollo de la Velá, irá desde las 17:00 horas del martes 21 de julio hasta las 6:00 horas del lunes 27; y la tercera estará destinada al desmontaje, desde las 6:00 horas del lunes 27 hasta las 24:00 horas del miércoles 29 de julio.

La zona afectada por el dispositivo comprende el Puente de Isabel II, la Plaza del Altozano y las calles Betis, Castilla —desde Procurador hasta Callao—, Callao, San Jorge, Antillano Campos, Alfarería —desde Covadonga hasta San Jacinto—, Fabié, Juan de Lugo, Duarte y Luis de Cuadra.

La fase de mayor incidencia será la segunda, durante los días principales de la Velá. En ese periodo se aplicarán cortes de tráfico en la calle Betis, Plaza del Altozano, Puente de Isabel II, Alfarería, Torrijos, Duarte y Luis de Cuadra. En el caso del puente, quedará prohibido el giro a la izquierda desde el Paseo de Colón hacia el Puente de Isabel II y también el giro desde la calle Arjona hacia el mismo.

Además, se establecen cambios de sentido en algunas vías del entorno. La calle San Jorge tendrá sentido hacia Antillano Campos, mientras que Antillano Campos pasará a tener sentido de circulación hacia Pagés del Corro.

El acceso a la calle Betis y a la Plaza del Altozano quedará limitado por franjas horarias. Los residentes acreditados podrán acceder entre las 6:00 y las 17:00 horas el 21 de julio y entre las 6:00 y las 18:00 horas del 22 al 26 de julio. Los vehículos de carga y descarga tendrán permitido el acceso de 6:00 a 13:30 horas, mientras que los usuarios del aparcamiento público del Mercado de Triana podrán hacerlo hasta las 14:00 horas, salvo los abonados, que podrán acceder hasta las 16:00 horas.

El plan también incluye restricciones de estacionamiento en puntos como calle Betis, Plaza del Altozano, San Jorge y varios tramos de Pureza. Asimismo, se reforzará la prohibición de estacionar ciclomotores y motocicletas en zonas peatonales como Barreduela Valladares y en la calle Fabié.

En materia de transporte público, durante la fase II se mantendrá la parada de taxis de calle Arjona con el Puente de Isabel II y se habilitarán dos paradas provisionales en Pagés del Corro, con horario de 22:00 a 6:00 horas.

El documento municipal también establece vías de evacuación y accesos para emergencias. Como vías exentas de tráfico figuran Betis, San Jorge, Antillano Campos, Plaza del Altozano, Puente de Isabel II y Fabié. Por su parte, los itinerarios reservados para vehículos de emergencia incluyen Pureza, Pagés del Corro, Troya, Callao, Alfarería y San Jacinto.

La Velá finalizará con un espectáculo de fuegos artificiales previsto a partir de las 0:00 horas del domingo 27 de julio, con el material pirotécnico ubicado junto al Castillo de San Jorge, en el Paseo de Nuestra Señora de la O. Por motivos de seguridad, momentos antes del encendido se establecerá un perímetro de seguridad peatonal.

Durante los días de celebración también se cerrarán los accesos peatonales al malecón del río y al Paseo de la O a partir de las 22:00 horas, y quedará prohibida la circulación de patinetes y bicicletas en la zona destinada a uso peatonal durante la Velá.