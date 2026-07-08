El hotel de lujo de La Gavidia acogerá un espacio de memoria histórica "con humor, frases con arte y guiños al miarma"

"Delante del comisario Beltrán le pregunté que si me podía sentar, porque estaba temblando. Se levantó y empezó a darme puñetazos", contó para un documental Ramón Sánchez. Este sevillano, como tantos otros antifranquistas de su época, sufrieron torturas y maltratos en el semisótano de la antigua comisaría de la Gavidia. Ahora, este enclave va a acoger un hotel de lujo y un centro de interpretación de la memoria democrática que tendrá "guiños al miarma" y "colores vivos, frases con arte y costumbrismo reinterpretado con humor y diseño", según el proyecto de seis páginas entregado por la empresa hotelera al Ayuntamiento.

"De acuerdo al compromiso recogido en el contrato de compraventa de la parcela de la plaza de la Concordia -transformada hoy en un establecimiento hotelero que se encuentra en su fase final de construcción-, la entidad adjudicataria de aquella venta ha cedido a la Gerencia de Urbanismo el derecho de uso de un espacio en el inmueble para su utilización como Centro de Interpretación de la Memoria Democrática", han informado este pasado martes fuentes municipales.

"El lugar que se cede cuenta con 215 metros cuadrados de superficie y se ubica en la planta semisótano, donde se encontraban los antiguos calabozos", han detallado desde el Consistorio. Así, el futuro Centro de Interpretación de la Memoria Democrática "tendrá acceso libre e independiente" del hotel de cinco estrellas que la cadena estadounidense Thompson espera abrir después de este verano.

"Frases con arte" y "guiños al miarma"

"Conjuntamente con esta cesión, el comprador del inmueble también ha hecho entrega del proyecto técnico para la adecuación del local al uso expositivo previsto", ha precisado además el Gobierno local. Es decir: la empresa que ha levantado un hotel de lujo en la antigua comisaría de Policía le ha cedido al Ayuntamiento una parte del edificio -215 metros cuadrados- y le ha facilitado también la propuesta museística.

En concreto, el proyecto entregado por la compañía se titula La Gavidia: historia, libertad y Sevilla con arte, tal como consta en un expediente consultado por El Correo de Andalucía. "Esta propuesta se llena de referencias culturales sevillanas: colores vivos, frases con arte, costumbrismo reinterpretado con humor y diseño. Porque la memoria no tiene por qué ser gris: puede vestirse de luz, música, alegría", recoge este documento de seis páginas.

El proyecto museístico, de seis páginas de extensión, señala que "la memoria no tiene por qué ser gris"

"Cada rincón está pensado para provocar un efecto WOW. Desde las esculturas y la maqueta de la plaza, perfectas para fotos memorables, hasta el gran videowall que mezcla imágenes del pasado y del presente, creando una experiencia inmersiva", detalla el proyecto. "Las pantallas interactivas invitan a descubrir historias, mientras los detalles decorativos evocan el imaginario sevillano con un toque contemporáneo. Aquí el costumbrismo se viste de pop: azulejos relnventados, guiños al miarma, y la luz del albero convertida en diseño".

Asimismo, la propuesta sugiere un modelo "híbrido" para el uso de este centro: "Alquiler privado para eventos culturales y corporativos, aprovechando la zona polivalente y la proximidad a un hotel para ofrecer servicios integrados (catering o alojamiento)"; y también al mismo tiempo "la programación de actividades como conferencias, presentaciones y talleres educativos". "Este enfoque permite dinamizar el espacio asegurando su sostenibilidad".

"Ahí lucharon muchos por nuestras libertades"

La cesión "unilateral gratuita" de este espacio se ha formalizado este pasado martes en el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo. Aunque no ha habido un apoyo unánime: tanto el grupo local socialista como el de Con Podemos-IU se han abstenido en la votación y han reclamado que se convoque el Consejo Municipal de la Memoria para analizar la propuesta, tal como ha podido saber este periódico.

"Me da pena y rabia que no se nos haya comunicado y que no sepamos nada de este proyecto", afirma por su parte Paqui Maqueda, presidenta de la asociación Nuestra Memoria. "La antigua comisaría de la Gavidia nos recuerda que muchos hombres y mujeres antifraquistas lucharon por las libertades que tenemos hoy día", argumenta Maqueda. De hecho, desde 2020 este edificio está inscrito como lugar de memoria democrática en el registro oficial de la Junta de Andalucía.