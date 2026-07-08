Instituto Cajasol clausura en Sevilla su 39ª promoción con más de 600 asistentes y un 95% de inserción laboral
La entidad avanza en su compromiso con la formación práctica, la actualización constante y la conexión con el entorno empresarial
El Instituto de Estudios Cajasol ha clausurado el curso académico 2025/2026, correspondiente a su 39ª promoción, consolidando su papel como referente en formación de posgrado en Andalucía y su estrecha conexión con el tejido empresarial.
Los alumnos se han formado en áreas estratégicas como:
El curso se clausuró con una emotiva ceremonia celebrada en el Pabellón de la Navegación, a la que asistieron más de 600 personas, en su mayoría familiares de los más de 150 alumnos que han completado su formación. En este contexto, el presidente de la Fundación Cajasol y del Instituto, Antonio Pulido, subrayó que “el conocimiento es condición necesaria, pero debe ir acompañado de iniciativa, liderazgo y valores humanos”, poniendo el foco en la importancia de una formación integral.
Una formación conectada con las demandas del mercado laboral actual
La dirección académica del Instituto, formada por destacados profesionales del ámbito empresarial y público, ha estado integrada por Luis Esteban Grifoll (Gestión y Analítica de Datos e IA); Jaime Roldán Pérez (Marketing e IA); Juan María Jiménez Jiménez (Derecho Administrativo y Público); Alejandro Marchena Blanco (Logística Internacional); Alfonso Martínez Escribano y Marta Cámara López (Recursos Humanos); Alberto de Leopoldo Rodado (Finanzas); Ricardo Astorga Morano (Asesoría Jurídica); y Juan Antonio Moreno Quirós (Asesoría Fiscal).
Una metodología que funciona
El modelo formativo del Instituto destaca por su orientación práctica y su conexión directa con empresas, lo que se refleja en sus resultados: más del 95% de los alumnos accede al mercado laboral en un corto periodo de tiempo tras finalizar sus estudios, consolidando su alta empleabilidad.
De cara al curso 2026/2027, el Instituto presenta una oferta renovada, adaptada a la transformación digital y a las nuevas necesidades profesionales, consolidándose como un centro en constante actualización y mejora.
Además, ofrece un programa de ayudas al estudio que permite conocer de forma personalizada las opciones de beca en el siguiente enlace: Ayudas económicas Instituto de Estudios Cajasol en Sevilla
Con casi cuatro décadas de trayectoria, el Instituto de Estudios Cajasol continúa impulsando la formación de profesionales cualificados, apostando por la excelencia académica, la innovación y la empleabilidad.
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