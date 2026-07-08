Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Santa Justa AeropuertoNuevo Sánchez-PizjuánNueva mezquita SevillaMujer muerta MijasFran García BetisBetis Champions HaroFestival del PatioCucarachas en SevillaPolvorín Corralones
instagramlinkedin

Tribunales

La jueza descarta que el acusado de matar a un hombre en una pelea de tráfico en Los Remedios tuviera "intención de acabar con su vida"

"La muerte violenta se debió al traumatismo causado por la caída y golpe contra el suelo", fundamenta el auto que niega un homicidio doloso

Vídeo | Un herido por una agresión por una pelea de tráfico en Los Remedios

Vídeo | Un herido por una agresión por una pelea de tráfico en Los Remedios

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Domingo Díaz

Domingo Díaz

La plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha descartado que la muerte de un hombre la pasada primavera en Los Remedios tras recibir un puñetazo por una discusión de tráfico se trate de un homicidio doloso. El caso, que iba a ser juzgado por un Jurado Popular, vuelve a su fase de Procedimiento Abreviado, una petición que ya había planteado en un recurso la defensa del acusado.

A través de un auto fechado el pasado 3 de julio y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, la jueza Beatriz González Sánchez, titular del antiguo Juzgado de Instrucción 5, ha descartado tras las pruebas practicadas que el puñetazo dado por el acusado fuera lo que le causara la muerte a la víctima. "Las declaraciones de los testigos y, sobre todo, el informe de la autopsia, aportan indicios de que la muerte violenta se debió al traumatismo causado por la caída y golpe contra el suelo como consecuencia de un puñetazo propinado en zona no vital".

De esta manera, al no ser la muerte "consecuencia de traumatismos posteriores", le hace "descartar la intención por parte de éste de acabar con la vida de la víctima, aún cuando ese resultado pudiera haber sido previsto teniendo en cuenta la desproporción de complexión física y fuerza de uno y otro, dato en el que coinciden absolutamente todos los testigos".

La jueza descarta por tanto que estos hechos puedan ser considerados "dentro de un homicidio doloso". "En atención a esta nueva información incorporada al procedimiento, procede reconsiderar la adecuación de la tramitación de las presentes al procedimiento legalmente previsto", fundamenta el auto.

La familia de la víctima recurrirá esta decisión

La acusación particular ejercida por la familia de la víctima a través del abogado José Antonio Sires ha mostrado su discrepancia con esta decisión. Entiende esta defensa que "la resolución realiza una valoración anticipada de la prueba practicada durante la instrucción que corresponde efectuar, en su caso, al órgano de enjuiciamiento tras la celebración del juicio oral".

Esta parte cree que las diligencias practicadas hasta el momento no permiten excluir la posible existencia de un delito de homicidio doloso. "Al contrario, siguen existiendo elementos indiciarios cuya valoración definitiva debe realizarse con todas las garantías procesales, mediante la práctica de la prueba en el acto del juicio".

A través de una nota de prensa, apunta la acusación que el hecho de que el fallecimiento se produjera tras la caída de la víctima a causa del puñetazo no descarta per se que fuera una homicidio doloso. "La determinación de si existió dolo eventual constituye una cuestión compleja que exige valorar conjuntamente todas las circunstancias concurrentes y que, a juicio de esta parte, no puede quedar definitivamente descartada durante la fase de instrucción".

Noticias relacionadas y más

En este sentido, han anunciado la presentación de un recurso de apelación para mantener que la competencia debe ser del Tribunal del Jurado. Mantendrán esta decisión "mientras existan indicios racionales compatibles con la comisión de un delito cuya atribución corresponda a dicho órgano jurisdiccional".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece por un accidente doméstico Anastasio Pineda, director del IES Jacarandá y presidente de la asociación de directores de Andalucía
  2. Continúa la polémica por el tranvibús y los cambios de Tussam en Sevilla Este: el PSOE exige a José Luis Sanz que paralice el nuevo plan de movilidad
  3. Retenciones de hasta 17 kilómetros en la A-49 y la AP-4 en la salida de Sevilla hacia las playas de Huelva y Cádiz
  4. De llenar de flores los hogares de la Macarena a ser un vivero casi vacío por los robos: 'Entran por la muralla, necesitamos que el ayuntamiento haga algo
  5. Muere Javier Santos, policía local de Sevilla conocido en el mundo cofrade y condecorado por un rescate en el Guadalquivir
  6. El pueblo de Sevilla a 20 minutos de la capital con unas de las piscinas públicas más baratas de la zona: entradas a 2,50 euros y clases de gimnasia acuática y aquacrossfit 
  7. La mejor alternativa 'low cost' a la playa está en este pueblo de Sevilla: una enorme piscina pública con merenderos y solárium por menos de 2 euros
  8. El 'Turronero', José Luis Vera y Miguel Ángel Jurado serán los próximos Reyes Magos de la Cabalgata de Sevilla 2027

La jueza descarta que el acusado de matar a un hombre en una pelea de tráfico en Los Remedios tuviera "intención de acabar con su vida"

La jueza descarta que el acusado de matar a un hombre en una pelea de tráfico en Los Remedios tuviera "intención de acabar con su vida"

Luz verde para el nuevo proyecto para conectar Santa Justa con el Aeropuerto: la nueva conexión ferroviaria tardará 11 minutos y pasará por Alcosa

Luz verde para el nuevo proyecto para conectar Santa Justa con el Aeropuerto: la nueva conexión ferroviaria tardará 11 minutos y pasará por Alcosa

Segunda muerte por golpe de calor en Sevilla y tercera en Andalucía: un trabajador de 48 años se desploma en plena calle

Segunda muerte por golpe de calor en Sevilla y tercera en Andalucía: un trabajador de 48 años se desploma en plena calle

Mariló García Bernal, presidenta de los Administradores de Fincas de Sevilla: "La piscina es un elemento especialmente sensible frente a la morosidad"

Mariló García Bernal, presidenta de los Administradores de Fincas de Sevilla: "La piscina es un elemento especialmente sensible frente a la morosidad"

El salto en paracaídas de un conocido pueblo de Sevilla que ha sido elegido una de las mejores experiencias de aventura en España: "Es el desafío definitivo a la gravedad"

El salto en paracaídas de un conocido pueblo de Sevilla que ha sido elegido una de las mejores experiencias de aventura en España: "Es el desafío definitivo a la gravedad"

El polvorín de Los Corralones de la calle Castellar: una empresa de desokupaciones trata de desalojar a la última inquilina

El proyecto de una gran mezquita junto al Polígono Sur abre un nuevo pulso de Vox al PP en Sevilla: "No queremos que se construya ni ahora ni nunca"

El proyecto de una gran mezquita junto al Polígono Sur abre un nuevo pulso de Vox al PP en Sevilla: "No queremos que se construya ni ahora ni nunca"

Instituto Cajasol clausura en Sevilla su 39ª promoción con más de 600 asistentes y un 95% de inserción laboral

Instituto Cajasol clausura en Sevilla su 39ª promoción con más de 600 asistentes y un 95% de inserción laboral
Tracking Pixel Contents