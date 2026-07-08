Luz verde para el nuevo proyecto para conectar Santa Justa con el Aeropuerto: la nueva conexión ferroviaria de Sevilla tardará 11 minutos y pasará por Alcosa

Sevilla ha dado el primer paso firme en dos décadas para contar con una conexión ferroviaria entre la estación ferroviaria de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo. El Ministerio de Transportes ha aprobado de forma provisional el estudio informativo que fija el trazado escogido que permitirá realizar el recorrido en un tiempo medio de once minutos y con una parada intermedia en Alcosa. Una vez aprobado se abre un periodo de alegaciones que se prolongará hasta septiembre y una vez que se culmine se podrán licitar las obras.

El proyecto, cuya aprobación provisional se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado, consiste en una nueva vía de 4,7 kilómetros que partirán de la actual red de Cercanías y continuarán con un túnel que pasará bajo la A-4. Tendrá dos paradas, la primera estará cerca del Parque Alcosa, concretamente junto a la carretera en la manzana comprendida entre las avenidas Secoya, Eúfrates y Ciudad de Chiva. La segunda estará en las inmediaciones del aeropuerto de Santa Justa.

El 92% del recorrido se realizará bajo tierra a través de la construcción de un túnel mientras que el resto será en superficie en un tramo comprendido que arranca en el cruce con la Ronda Urbana Norte y que continúa en paralelo a la SE-20. Son apenas 400 metros hasta que entre bajo tierra conforme se adentra en la autovía A-4.

"Vamos a conectar por tren el aeropuerto de Sevilla y la estación de Santa Justa", ha defendido el ministro de Transportes, Óscar Puente, en sus redes sociales anunciando la aprobación provisional del demandado proyecto que se ha convertido durante los últimos años en una de las principales reivindicaciones del sector empresarial y de las administraciones de Sevilla.

Una inversión estatal de 300 millones de euros

Una vez que se culmine esta fase del expediente se tendrán que licitar las obras que suponen una inversión de casi 300 millones de euros que tendrá que ser consignada en los Presupuestos Generales del Estado dado que se trata de una infraestructura de titularidad estatal.

Esta conexión ferroviaria lleva más de dos décadas pendiente y ha sido objeto de distintos enfrentamientos entre Gobierno central, Ayuntamiento y Junta de Andalucía. La administración autonómica, de hecho, llegó a encargar su propio estudio de alternativas sin tener competencias para su ejecución posterior, un diseño que se llegó a plantear pero que el Ejecutivo desechó alegando que tenían que ser sus propios informes técnicos los que determinaran la alternativa elegida.