Mairena del Aljarafe lanza un macroproyecto de 11 millones de euros para renovar acerados, zonas verdes, alumbrado y colegios

Mairena del Aljarafe se pone "al día". Este ayuntamiento sevillano ha lanzado un plan denominado 'Mairena Al Día' a través del cual se movilizarán hasta 11,3 millones de euros para modernizar todos los servicios esenciales del la vida cotidiana de los vecinos, desde la jardinería y el alumbrado hasta los acerados y pintura de los colegios. En concreto, este gran proyecto para el municipio se compone de seis actuaciones: jardinería (2,05 millones), acerados (2,4 millones), alcorques (400.000 euros), alumbrado público (5,8 millones), vehículos de infraestructuras (128.000 euros) y pintura de los CEIP (576.000 euros). El alcalde, Antonio Conde, ha expuesto su deseo de "transmitir a la ciudadanía no solo que este es el mejor lugar para vivir, sino además el mejor lugar donde se obtienen servicios".

El regidor de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, y el concejal de Infraestructuras, Servicios a la Ciudadanía y Promoción Deportiva, José Luis Girón, han expuesto todo el plan y han destacado la repercusión que tendrá para el día a día de los vecinos. "Estamos haciendo un proyecto que se aleja de cualquier improvisación. Es la modernización integral de todos los servicios municipales", ha destacado Conde. Este ha resaltado que es fruto de un trabajo "silencioso y complejo" que viene desde 2023 y aportará beneficios inmediatos porque es "lo que afronta cada vecino cuando sale de su casa, cuando está con su familia y cuando sale con sus vecinos". "Si las calles están bien, los vecinos están atendidos", ha resaltado.

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, y el concejal de Infraestructuras, Servicios a la Ciudadanía y Promoción Deportiva, José Luis Girón, presentan el plan denominado 'Mairena Al Día' / Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Mairena del Aljarafe invierte más de dos millones en zonas verdes y arbolado

Dos de esos proyectos, según ha explicado José Luis Girón, van encaminados a mejorar las infraestructuras verdes de Mairena del Aljarafe. Por un lado, recientemente se ha puesto ya en marcha la contratación de un nuevo servicio de jardinería, de 2,05 millones de euros, para reforzar el mantenimiento de parques y zonas verdes. Este contrato es una ampliación del actual, combinando tanto el desempeño de la plantilla municipal como el nuevo equipo.

También se invertirán 400.000 euros para alcorques, para la renovación y mejora de los alcorques en distintos puntos del municipio. En este caso, se está en evaluación de propuestas. Esta apuesta engloba la plantación de más de 300 árboles de alcorque vacío, junto a 626 alcorques que se renuevan.

Hasta 8 millones de euros para renovar el acerado y alumbrado público de Mairena del Aljarafe

La partida de mayor cuantía está destinada al alumbrado público, de 5,8 millones de euros. Consiste en la modernización integral de la red para mejorar su eficiencia y sostenbilidad. "Es un hito importante desde el que se lleva trabajando desde 2023, con una subvención que conseguimos de casi 6 millones de euros para renovar y modernizar e integrar toda la red de mejora de eficiencia de todo el luminario diario del municipio, la cual ya también se está dotando en la ciudad", ha valorado el concejal de Infraestructuras. Este contrato también es de los que está en marcha.

Igual que el acerado. Se han invertido 2,4 millones de euros para tener más capacidad de respuesta y ante incidencias en calles y plazas. Otros 128.000 euros se invierten en vehículos de infraestructuras, para dos que reforzarán los servicios municipales, algo que se acaba de adjudicar.

Y finalmente, la sexta medida, son 576.000 euros -también en marcha desde hace poco- para la mejora del servicio de pintura de los CEIP, para mejorar la habitabilidad de los centros educativos de Mairena. A todo esto hay que unir la modernización de la limpieza, que fue realmente lo que inició este plan de 'Mairena Al Día' en 2022.

La renovación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos comenzó en 2022. "La mejora de la limpieza fue el primer paso. Ahora el Ayuntamiento actualiza la jardinería, el mantenimiento viario, los alcorques, el alumbrado público y los medios materiales necesarios para seguir mejorando los servicios esenciales", ha explicado el Consistorio de Mairena.

Para el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, este proyecto supone una nueva etapa, tras la que se vivió con la Expo 92 que desde el municipio sevillano consideran que supuso una transformación trascendental. Ahora, con este proyecto, se espera un cambio definitivo.