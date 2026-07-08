La mezquita del Polígono Sur está diseñada por Vázquez Consuegra y tendrá un minarete de 30 metros de altura

La mezquita que se prevé construir junto al Polígono Sur está diseñada por uno de los arquitectos más reputados de toda España: Guillermo Vázquez Consuegra. Este afamado profesional -responsable del Caixaforum o de las Atarazanas de Sevilla- ha proyectado esta vez un centro cultural islámico con elementos tan llamativos como un minarete de 30 metros de altura y decoraciones al estilo de la Giralda y el Real Alcázar.

"El Centro Cultural Islámico de Sevilla se concibe como un equipamiento dotacional destinado a integrar funciones religiosas, culturales, educativas y sociales, mediante una arquitectura contemporánea que, anclada en la tradición y la historia, sea capaz de expresar una identidad cultural propia y reconocible dentro de un contexto urbano diverso", explica el propio Vázquez Consuegra en su proyecto, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

Así, la propuesta "se organiza mediante la disposición de dos volúmenes edificados principales —la mezquita y el edificio cultural con alojamientos comunitarios— que se articulan en torno a un patio central de geometría triangular, concebido como un espacio ajardinado de carácter estructurante". Por un lado, el edificio cultural "se desarrolla en varias plantas, organizando un programa complejo que incluye espacios polivalentes, áreas docentes, biblioteca, zonas de trabajo compartido, espacios expositivos y servicios asociados".

Por el otro, "la mezquita se configura como un volumen específico vinculado a un patio propio, desde el cual se accede a los espacios de abluciones y a la sala de oración". "Este espacio principal se concibe como un recinto diáfano, de elevada calidad espacial, en el que la luz natural juega un papel determinante mediante sistemas de iluminación cenital filtrada", recoge el proyecto arquitectónico, firmado el pasado abril.

Vista del interior del espacio, zona de atrio y falso techo descolgado del Centro Cultural Islámico en Sevilla. / Proyecto Centro Cultural Islámico de Sevilla

Un minarete de 30 metros de altura

Además de estos dos espacios -edificio cultural y mezquita-, la propuesta de Guillermo Vázquez Consuegra contempla levantar también un minarete en la avenida Victoria Domínguez Cerrato. Este alminar "constituye asimismo un elemento simbólico y funcional propio de la tipología arquitectónica islámica, que actúa como referencia identificadora del conjunto y contribuye a su lectura como Centro Cultural Islámico dentro del espacio urbano".

"El minarete presenta una configuración esbelta de sección reducida, lo que se traduce en una ocupación mínima en planta y una incidencia limitada en términos de volumen construido, cuyas dimensiones en planta son 4x4 metros", se detalla en el documento. Ahora bien, la altura proyectada de esta torre "es de 30 metros sobre rasante del terreno". Es decir: el equilavente a un edificio de unas nueve o 10 plantas.

Decoración inspirada en la Giralda

Esta propuesta "se apoya en una reinterpretación contemporánea de los principios de la arquitectura hispanomusulmana, incorporando elementos característicos como la agregación de volúmenes, la presencia de patios interiores, los espacios porticados de transición y el uso de filtros y celosías como mecanismos de control ambiental y espacial". En concreto, "la envolvente del edificio se configura como una celosía continua", con una geometría basada "en la trama de la sebka, presente en ejemplos significativos de la arquitectura local como La Giralda o el Real Alcázar de Sevilla".

Según el documento elaborado por Vázquez Consuegra, "esta envolvente permite matizar la presencia de los huecos en fachada, asociados a los distintos usos del centro —oración, educación, cultura y encuentro social— generando una imagen arquitectónica reconocible que, junto con los elementos verticales del conjunto, contribuye a definir su carácter icónico".

La Comunidad Islámica ha tenido a su alcance este pasado martes la obtención de la licencia de obras para ejecutar este proyecto. Sin embargo, cuando todo estaba previsto la sesión tuvo que suspenderse "por un problema informático", según la información oficial de la Gerencia de Urbanismo. Según Vox, se exigió su paralización para poder analizar el expediente y negociar su posible paralización. En cualquier caso, la sesión se ha fijado para el próximo viernes y, salvo sorpresa de última hora, el plan del Gobierno de José Luis Sanz es aprobar ahí el correspondiente permiso.