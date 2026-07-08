El proyecto de una gran mezquita junto al Polígono Sur abre un nuevo pulso de Vox al PP en Sevilla: "No queremos que se construya ni ahora ni nunca"

Durante los últimos veinte años nunca el proyecto de construir una gran mezquita en Sevilla estuvo más cerca de obtener todos los permisos. Veinte años después de que tuviera que paralizarse y retirarse de Los Bermejales tras un intento pulso político y vecinal, y tras el intento frustrado en Sevilla Este de 2016; la Comunidad Islámica ha tenido a su alcance este martes la obtención de la licencia de obras para ejecutar su gran centro cultural junto al Polígono Sur, concretamente en el número 1 de la Avenida Victoria Domínguez Cerrato. Sin embargo, cuando todo estaba previsto la sesión tuvo que suspenderse. Según la información oficial difundida por la Gerencia fue "por un problema informático". Según la versión de Vox se exigió su paralización para poder analizar el expediente y negociar su posible paralización. En cualquier caso, la realidad es que la sesión se ha fijado para el próximo viernes 10 de julio y, salvo sorpresa de última hora, el plan del gobierno de José Luis Sanz es aprobar en esa sesión el permiso para que se inicien las obras.

El complejo debate sobre la construcción de una gran mezquita en Sevilla ha vuelto a la agenda política sevillana justo cuando Vox acaba de incrementar su peso en Andalucía al asumir una vicepresidencia y al conseguir incluir entre las medidas para esta legislatura la prioridad nacional o la supresión del programa de lengua árabe y cultura marroquí. Y esto permite a la formación de Santiago Abascal hacerse fuerte al menos en su discurso público. "No queremos que se construya la mezquita, ni ahora ni nunca", apuntan desde la formación que se atribuye haber paralizado el expediente y haber forzado una semana de negociaciones en la que quieren conseguir el mismo nivel de tensión vecinal que se ha vivido en otros momentos en Bermejales o Sevilla Este.

"Cualquier actuación urbanística de estas características debe someterse a la máxima publicidad y participación ciudadana, garantizando que los residentes conozcan todos los detalles del proyecto y puedan expresar su opinión antes de que se adopte cualquier decisión definitiva, por lo que urge la convocatoria de un pleno extraordinario de la Junta Municipal del Distrito Sur", explicó el portavoz de Vox, Gonzalo García de Polavieja, quien advirtió expresamente de las consecuencias de que el proyecto se ejecute en el Polígono Sur: "Es uno de los barrios con mayores necesidades sociales, económicas y de seguridad de España, y es de sentido común poner sobre la mesa que las prioridades de las administraciones deben centrarse en mejorar los servicios públicos, reforzar la presencia policial, impulsar la creación de empleo, rehabilitar viviendas y dotar al barrio de nuevos equipamientos destinados al conjunto de los vecinos".

En Sevilla Vox tiene un pacto con el PP aunque no forma parte del gobierno (como sí ocurre ya en la Junta de Andalucía). Sus votos son necesarios para aprobar cualquier iniciativa en el Pleno que no cuente con el respaldo de las formaciones de izquierda. Pero el acuerdo para la concesión de una licencia de obras no pasa por la sesión plenaria. Depende de la comisión ejecutiva, un órgano del que forma parte Vox, pero en el que no tiene capacidad de bloquear ningún punto. De ahí que, de momento, el gobierno municipal mantenga como prioridad conceder la licencia de obras el próximo viernes.

Solar donde está prevista la construcción de la mezquita / MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS / Europa Press

Cuando el proyecto de mezquita se planteó en Bermejales o en Sevilla Este, la Comunidad Islámica trabajó sobre suelos de titularidad pública sobre los que reclamó una concesión para ejecutar su templo, como ocurre con otras confesiones. Sin embargo, en este caso del Polígono Sur es un suelo de titularidad privada y únicamente han solicitado una licencia para empezar las obras. Se trata, de esta forma, de un acto reglado de carácter técnico en el que no hay apenas margen político para actuar ni en un sentido ni en otro.

Cómo es el proyecto de la Comunidad Islámica para el Polígono Sur

La gran mezquita junto al Polígono Sur con 400 metros cuadrados y celosía andalusí en su revestimiento exterior. Este proyecto ocupará en torno al 20% del nuevo centro cultural islámico promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla y se encuentra ya sólo pendiente de la obtención de la correspondiente licencia por parte de la Gerencia de Urbanismo. El diseño será con forma de triángulo y con una decoración inspirada en los paños de sekba de la Giralda con forma de rombos o celosía. Tendrá capacidad para unas 500 personas.

El presupuesto, estimado según el método simplificado del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), supera los 10 millones de euros y cubre terreno, construcción, equipamiento y operación. El objetivo de la Comunidad Islámica es que las obras estén listas en un periodo máximo de tres años y que antes de que finalice este 2026 puedan comenzar los trabajos.