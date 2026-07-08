El salto en paracaídas de un conocido pueblo de Sevilla que ha sido elegido una de las mejores experiencias de aventura en España: "Es el desafío definitivo a la gravedad"

Una de las mejores experiencias de aventura que se pueden realizar en toda España está en la provincia de Sevilla. Se trata del salto en paracaídas tándem desde 4.000 metros de Bollullos de la Mitación, convertido en "el desafío definitivo a la gravedad".

Así lo ha asegurado el portal de regalos de experiencias Aladinia tras las valoraciones de sus usuarios de las actividades de aventura que ofrecen en todo el país, que han escogido los 12 mejores planes según los servicios de las empresas organizadoras, su originalidad, la ubicación y la "descarga de adrenalina" que producen.

La única experiencia andaluza seleccionada por los usuarios

Unos votos que han tenido un claro vencedor en Andalucía: el salto en paracaídas tándem de Bollullos de la Mitación, la única experiencia escogida de toda la comunidad.

Salto en paracaídas tándem de Bollullos de la Mitación, en Sevilla / Aladinia

Tal y como ha asegurado el portal, su selección se debe a que su salto en paracaídas tándem desde 4.000 metros, considerado uno de los más altos de toda Europa, es "el desafío definitivo a la gravedad y la experiencia reina de la adrenalina".

Caída libre a más de 200 kilómetros por hora en Sevilla

"En Sevilla se puede experimentar la caída libre más extrema, saltando desde miles de metros de altura junto a un instructor titulado de Skydive Spain", ha indicado la web sobre este salto.

Una actividad que permite a sus usuarios experimentar unos "segundos de vértigo puro a más de 200 kilómetros por hora donde el tiempo parece detenerse".

Tras esto, llega el momento de la apertura del paracaídas, que regala un "planeo pacífico con unas vistas incomparables de la campiña andaluza".

Precio, duración y otras experiencias de adrenalina

Una actividad que, tal y como ha explicado la web, dura entre 3 y 5 horas, y está disponible a un precio de 285 euros en su portal.

Pero esta no es la única experiencia repleta de adrenalina que han escogido los usuarios, sino que junto a esta se encuentran el bautismo de buceo de Calpe, en Alicante; el rafting en el río Noguera de Pallaresa, en Llavorsí, Lleida; o el barranquismo de Pollença, en Mallorca.

Paratrike, flyboard y más planes extremos en España

A estos se suman el paratrike, que ofrece la magia del parapente pero con la comodidad y potencia de un ligero carrito motorizado, de Álava; además del flyboard, que permite elevarse varios metros sobre el mar con una tabla conectada a la propulsión de una moto de agua, de Moaña, en Pontevedra.

En el listado de las mejores experiencias se encuentra también la de ser piloto por un día en Tarajalillo, Las Palmas de Gran Canaria; la excursión en moto de agua en Santander; la escalada y rápel en Cercedilla, en la Comunidad de Madrid; el espeleobarranquismo en Valporquero, León; el Kart Kross en Useras, Castellón; o el tándem bungee jumping en Lloret de Mar, Girona.

Aventura, adrenalina y recuerdos que permanecen

"Una experiencia de aventura nos saca por completo de nuestra zona de confort, expande nuestros límites y nos regala recuerdos que no se desgastan con el tiempo", ha indicado la web al respecto.

Salto en paracaídas tándem de Bollullos de la Mitación, en Sevilla / Aladinia

Además, ha añadido: "Las cosas materiales se olvidan, pero la sensación de flotar en el aire o de domar un río bravo se queda grabada para siempre".