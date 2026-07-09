El alcalde de Las Cabezas alerta de una situación "dramática" tras más de una semana de huelga en la recogida de basura

El alcalde de Las Cabezas de San Juan, Pepe Solano, ha advertido de que la situación en el municipio es ya “dramática” tras más de una semana de huelga en la recogida de basura, agravada por las altas temperaturas y los malos olores derivados de la acumulación de residuos, y ha reclamado a FCC y a los sindicatos que alcancen un acuerdo cuanto antes.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Solano ha mostrado a pesar de todo su optimismo por un "primer acercamiento" en las últimas horas entre trabajadores y empresa, con el objeto de convocar elecciones sindicales que den pie al "inicio efectivo" de las negociaciones.

Servicios mínimos en la recogida de basura

Igualmente, ha añadido que en la jornada de ayer se iniciaron los servicios mínimos de recogida de basura en vía urbana que "venían incumpliéndose" desde el inicio de la huelga, a pesar de que es de "obligatorio cumplimiento".

"Desde el Ayuntamiento hemos estado intentando mediar en este asunto para llegar a este punto y conciliar a ambas partes para llegar al inicio de la solución" de este conflicto laboral, ha afirmado. Las reivindicaciones de los trabajadores de la empresa de recogida de residuos, ha explicado el regidor cabeceño, pasan por conseguir mejoras laborales porque "es verdad que vienen con unas carencias en cuanto a las condiciones laborales que son palpables", por lo que "tienen todo el derecho del mundo a pedir" soluciones.

"Esperamos que lleguen a un acuerdo, al menos de términos medios y así me lo han trasladado desde la empresa, que están dispuestos a mejorar las condiciones laborales", ha apuntado.

Contenedores llenos de desperdicios en Las Cabezas de San Juan. / Laura Rincón / EFE

Riesgo de salubridad por la acumulación de residuos

Por último, ha asegurado que la situación en el municipio es "dramática" no solo por la falta de recogida de basura sino porque los servicios mínimos no se han ido cumpliendo, por lo que "poco a poco" se está llegando a donde se puede.

Además, ha recordado que "hace unos días" pidieron desde el Consistorio a la Junta de Andalucía que inspeccionaran el municipio por si había riesgo de salubridad pública, de cara a las medidas que el Ayuntamiento tuviera que tomar al respecto. Así lo confirmó la administración andaluza y de este modo lo trasladaron a los trabajadores. "Les dijimos que o lo hacíamos nosotros con medios propios o tendrían que iniciar los servicios mínimos obligatorios", ha dicho.

De cualquier forma, ha afirmado que si la situación no se normaliza en los próximos días desde el Ayuntamiento vuelvan a poner encima de la mesa y a ejecutar otras medidas, ya sean con recursos propios o mediante la contratación de recursos externos.

AECA pide un acuerdo

Por su parte, la Asociación de Empresarios de Las Cabezas de San Juan (Aeca) ha destacado que las reivindicaciones tras esta situación "merecen ser escuchadas y atendidas", incidiendo en que, como representantes del tejido empresarial del municipio, les preocupa "el impacto que la acumulación de residuos está teniendo en la actividad económica, imagen de establecimientos y condiciones de salubridad".

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Así, han hecho un llamamiento a las partes implicadas para alcanzar un acuerdo "lo antes posible". "Las Cabezas merece una situación rápida que permita recuperar la normalidad, garantizando tanto los derechos de los trabajadores como el bienestar de la ciudadanía y el correcto funcionamiento de la actividad empresarial".