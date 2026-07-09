José Luis Sanz, sobre la construcción de una mezquita en Sevilla: "El proyecto cumple los requisitos legales"

"Hace menos de un año se solicitó una licencia, que ha seguido los trámites normales del Ayuntamiento. Yo creo que cumple los requisitos legales". Así se ha manifestado este jueves el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha defendido la legalidad del centro cultural islámico y la mezquita que se prevén construir junto al Polígono Sur. Sin embargo, el propio Sanz ha dejado en el aire la aprobación del permiso de obras para este viernes: "Vox ha presentado un escrito en el que solicita una redefinición del proyecto, algo que tendrá que valorar la Gerencia de Urbanismo".

"El señor García Polavieja, del grupo Vox, ha presentado un escrito donde viene a solicitar se explique más detalladamente el proyecto y, tal como recoge la ley, que se haga un proceso de participación ciudadana", ha explicado el alcalde de la capital andaluza. Este documento "es el que tendrá que valorar este viernes" la comisión ejecutiva de Urbanismo, para ver si finalmente incluyen o no en el orden del día la aprobación de la licencia de obras.

"Somos conocedores del impacto social que genera este tema, pero las ideologías no están por encima de la legalidad. Hay que cumplir con la ley", ha insistido José Luis Sanz. Así, el propio alcalde ha justificado que la Fundación Mezquita de Sevilla ha seguido todos los trámites marcados por la normativa, aunque el último paso -la licencia de obras- está en el aire por la petición de revisión formulada por Vox.

Asimismo, el regidor hispalense ha matizado también que este proyecto difiere de aquel "que se quería hacer en los Bermejales". "Aquello fue una parcela que el Ayuntamiento de Sevilla -por entonces con el señor Monteseirín- cede a unos promotores para la construcción de una mezquita. Este no es el mismo caso: ahora es un promotor privado que compra un suelo privado, social y cultural, para hacer un proyecto".

Vox pide que se modifique el proyecto

"Hemos examinado el expediente minuciosamente y nos llamó la atención que se tratase de configurar el solar como lugar sociocultural. Es evidente que el uso principal es un lugar de culto", ha afirmado al respecto Gonzalo García de Polavieja, portavoz del grupo Vox. "¿Y eso qué importancia tiene? Muchísima, porque en función del uso principal la edificabilidad cambia, y el proyecto por tanto se tendría que modificar".

"Todo lo que quieren construir allí sería incompatible si el uso principal es un lugar de culto", ha recalcado el edil de Vox. "Se establece lo esencial de la orientación de la sala de oraciones, la residencia del imán, las salas de abluciones y la construcción de un minarete de 30 metros, que va a conllevar las llamadas al rezo", ha declarado este jueves García de Polavieja en rueda de prensa.

"Eso es lo que hemos pedido: en primer lugar, que se reconsidere el uso principal declarado y se vea que efectivamente no es el que verdaderamente va a tener aquello y, por tanto, se le obliga al promotor a redefinir el proyecto", ha apuntado el portavoz de esta formación. "Y, en segundo lugar, que atendiendo a las circunstancias y especificaciones del proyecto y la singularidad del mismo, se establezca la apertura de un proceso de participación ciudadana".