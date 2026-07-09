La Cartuja de Sevilla expande su negocio y retoma los envíos internacionales a los cinco continentes: "Volvemos a estar presentes en hogares de todo el mundo"

La Cartuja de Sevilla continúa dando pasos en su camino de recuperación y proyección internacional de una de las marcas más emblemáticas de la ciudad. Apenas tres meses después de reanudar toda su actividad, la firma ha puesto en marcha los envíos internacionales a través de su tienda online, un gran paso estratégico que hará posible llegar sus colecciones de vajillas a clientes de hasta cinco continentes. Con esta iniciativa la compañía impulsa un nuevo camino hacia la consecución de los principales objetivos de esta nueva etapa que se da comienzo: recuperar la presencia internacional que históricamente caracterizó a la marca y acercar la tradición y calidad de la loza fina sevillana, ahora a nuevos mercados.

Tras iniciar ya el pasado mes de junio los envíos a la totalidad de la Península Ibérica, La Cartuja de Sevilla ha logrado ampliar en tan solo unas semanas su grado de capacidad logística para atender pedidos procedentes de países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Chile, país de origen de Paola y Gabriela Luksic, las propietarias del 80 % de la compañía. A estos mercados también se le suman Australia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y otros países del Golfo Pérsico, consolidando de esta forma todo un entramado comercial de carácter internacional que sin duda permitirá continuar estimulando el crecimiento de la marca hispalense en esta nueva fase.

Un palpable aumento de la producción

La expansión internacional coincide de manera directa con un importante acrecentamiento de la capacidad productiva. La Cartuja de Sevilla ha alcanzado una cifra productiva diaria de 800 piezas, lo que ha desembocado positivamente en la necesidad por parte de la entidad de aumentar su plantilla de trabajadores en un 56% desde la reactivación de la compañía, siendo esto un reflejo de consolidación del proyecto industrial y también de la recuperación progresiva de una actividad que sigue formando parte del patrimonio económico e industrial de la ciudad de Sevilla.

Mercancía preparada para ser enviada de manera internacional en la fábrica de cerámica de La Cartuja de Sevilla / La Cartuja de Sevilla

Para Javier Targhetta, presidente de La Cartuja de Sevilla, “la activación de los envíos internacionales representa un paso muy importante dentro del proceso de recuperación de la compañía". "Queremos que una marca con casi dos siglos de historia vuelva a estar presente en hogares de todo el mundo, llevando consigo la calidad, el saber hacer artesanal y el prestigio que siempre han distinguido a La Cartuja de Sevilla" "Estamos construyendo un proyecto con vocación de futuro, pero profundamente arraigado en nuestra historia y en nuestra identidad”.

Qué colecciones se encuentran a la venta

En esta primera fase de reactivación, la firma ceramista apuesta por la recuperación de algunas de las colecciones más emblemáticas de su catálogo sin renunciar a nuevas propuestas más contemporáneas. El objetivo es materializar una respuesta de mercado a los gustos de un público muy diverso. Entre los diseños más clásicos se encuentran decoraciones que han acompañado en la mesa a generaciones de hogares de antaño y que forman parte de la identidad de la marca: 202 Rosa, Negro Vistas, Ceilán, Aurora Blanca, Bellavista, Ochavada Blanca, Viejo Molino, Flor de Lis Azul y Flor de Lis Rosa.

La propuesta se completa con apuestas más contemporáneas, que reinterpretan algunos de los bocetos más icónicos de la firma, como Negro Vistas by Aaron Stewart Home, que aporta una lectura más fresca y actual del motivo original, y Oaxaca de Gastón y Daniela, inspirada en grabados de aves exóticas centroamericanas. Además de vajillas, la tienda online ofrece una amplia selección de piezas para la mesa y la decoración, entre ellas juegos de té y café, cubiteras, floreros, vaciabolsillos o tazas. La plataforma digital permite realizar compras de forma totalmente segura, acceder a información más detallada sobre cada colección y descubrir el proceso de fabricación artesanal que continúa dando forma, pieza a pieza, a una de las marcas más representativas de la industria cerámica española.

Un nuevo grupo inversor con nuevos objetivos

La centenaria empresa reinició su actividad el pasado 6 de abril tras la incorporación de un nuevo grupo inversor integrado por las hermanas y principales propietarias Luksic, además de Javier Targhetta y Mar Madrid, que controlan conjuntamente el 20 % restante. El consejo de administración de La Cartuja se completa con Óscar Lería Luksic y José Antonio Weiffenbach. Este nuevo grupo inversor mantiene un firme compromiso con la continuidad de la marca, la preservación de la empleabilidad que genera y la puesta en valor de un patrimonio industrial con casi dos siglos de historia, impulsando así un proyecto de tradición, excelencia artesanal y visión futura.

La recuperación de La Cartuja de Sevilla ha sido reconocida recientemente por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, que ha concedido a la compañía el Premio a la Reindustrialización 2026, en reconocimiento a su contribución a la recuperación del tejido industrial andaluz. Asimismo, el pasado mes de mayo, el conjunto de la familia Luksic recibió de manos de Su Majestad el Rey Felipe VI el Premio Enrique V. Iglesias, un reconocimiento a su trayectoria empresarial y a su contribución al fortalecimiento de las relaciones económicas y empresariales dentro del marco iberoamericano.