Crecen los aprobados en la selectividad extraordinaria: más del 60% de alumnos sevillanos superan la PAU

Después de días de incertidumbre, los alumnos que se presentaron a la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad (PAU). Los exámenes se celebraron los pasados 30 de junio, 1 y 2 de julio y entre el 60% y el 70% de los estudiantes que se presentaron a los exámenes en la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide superaron la prueba, una cifra que supera los datos de los años anteriores.

Un total de 1.484 alumnos se presentaron a la convocatoria extraordinaria de acceso en la US. De estos estudiantes, aprobaron 946, un 63,75%, 1,14 puntos más que en la misma convocatoria del 2025. Además, otros 2.244 estudiantes realizaron la prueba de admisión, 574 de ellos, procedentes de Ciclo Formativo de Grado Superior. En total, los aspirantes fueron 475 más que en la última extraordinaria.

La nota media de quienes se presentaron ha sido de un 6,88, 11 centésimas superior a la de 2025. En detalle, la Universidad de Sevilla señala que el porcentaje de aprobados de alumnos ha sido superior al de alumnas. Aun así, la Hispalense ha subrayado que la nota media de las alumnas ha sido superior que los alumnos, siendo el porcentaje de aprobados mayor en 0,10 puntos y la nota media en 45 centésimas.

En la UPO rozan el 70%

Aunque la Universidad Pablo de Olavide no ha informado del número de alumnos que se presentaron a la convocatoria extraordinaria, sí que ha dado a conoceros resultados de la prueba. Así, el 69% de los estudiantes que realizaron el examen a principios del mes de julio aprobaron. Para ampliar la información sobre el proceso, la UPO pone a disposición de los estudiantes iPuntOlavide, en concreto, la sección Antes del Grado.

Por delante queda todavía un mes cargado de más fechas claves. Desde la publicación de las calificaciones revisadas, que será el 17 de julio, hasta la vista de examen, fechada para el 24 de este mes, los alumnos que hicieron la PAU deberán estar al día de lo que ocurra. Además, este mismo jueves, 9 de julio, comienza la preinscripción para los estudios universitarios de Grado en la Fase Extraordinaria, que terminará el día 14.

La primera adjudicación de plazas de ambas universidades será el próximo 24 de julio. Tras este día, los alumnos tendrán un primer plazo de matrícula, reserva o confirmación de la lista de espera hasta el día 27 de este mes. La segunda publicación de adjudicaciones será el 3 de septiembre y los aspirantes tendrán hasta el día 7 para el último plazo de matrícula o confirmación de lista de espera.

La única forma para poder realizar la preinscripción de acceso a la universidad, como ya ha ocurrido en años anteriores, será de forma telemática en lajunta.es/portaldua, el enlace del Distrito único Andaluz. Como ocurre en la fase ordinaria, se establecerá un plazo de tres resultas entre el 11 de septiembre y el 3 de octubre. De esta forma, las clases comenzarán a partir del 7 de septiembre.