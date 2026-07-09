La Fiscalía pide 6 años de cárcel para un ladrón por robar en una casa de Sevilla: en el asalto se llevaron un váper y una vitrina de colección de relojes

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto celebrar este jueves un juicio por el asalto a una vivienda en 2019. El robo lo perpetraron tres personas, pero en el banquillo solo habrá un acusado, condenado ya por otros tres robos anteriores. Según se extrae de la acusación de la Fiscalía, el varón se puso de acuerdo con dos más para llevarse de la casa un botín bastante jugoso.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público relata que los hechos se produjeron el 15 de noviembre de 2019. "[El acusado], puesto de acuerdo con otras dos personas que no han sido identificadas, y con ánimo de ilícito beneficio, accedió al interior del domicilio de la víctima", explica el escrito.

Los cacos rompieron la cerradura de la puerta de la cocina y entraron a la vivienda haciéndose con un dispar botín. La Fiscalía señala que desaparecieron del domicilio "una televisión", una "caja de monedas, un váper de fumar, una máquina láser, mochila marca Vans, bolso marca Adidas, 250 euros en efectivo, un álbum de monedas, un reloj de bolsillo, efectos valorados en 3.285 euros.

Lo que más se llevaron los asaltantes fueron relojes. En concreto, se hicieron con un reloj Lotus, un reloj Apple Watch y una vitrina de colección de relojes.

Se pide la aplicación de la agravante de reincidencia

El Ministerio Público cree que el acusado es responsable como autor de estos hechos, que constituyen un ilícito de robo con fuerza en casa habitada. Además, pide que se le aplique un agravante de reincidencia, al haber sido condenado por otros tres robos con fuerza anteriores. La Fiscalía pide para él seis años de prisión.