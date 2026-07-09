Los vecinos de las VPO de Jiménez Becerril se levantan contra el fondo que compró su bloque: "Están subiendo alquileres un 40%"

En la avenida Jiménez Becerril número 27, junto al puente del Alamillo, hay 102 familias en viviendas protegidas de alquiler. El pasado marzo, el fondo de inversión Inmoliving Siglo XXI compró a InmoCaixa el bloque entero por unos 40.000 euros cada piso, y desde entonces hay algunos residentes que denuncian que les han subido la mensualidad "hasta un 40%". Ante esta situación, los vecinos han decidido salir a manifestarse el próximo 16 de julio y defender así "el derecho a vivir con dignidad".

"A pesar de disponer del derecho de tanteo y retracto para proteger estas viviendas, el Ayuntamiento de Sevilla decidió no ejercerlo, permitiendo que la operación siguiera adelante", denuncia un comunicado de esta plataforma vecinal. "Desde entonces, la nueva propiedad ha comenzado a aplicar subidas de alquiler de hasta un 46% y varios vecinos ya han recibido comunicaciones en las que se les informa de que sus contratos no serán renovados, a pesar de cumplir con las condiciones que hasta ahora permitían la permanencia en sus hogares".

"Tenemos mucha incertidumbre, angustia y preocupación. Hay gente que no duerme", confiesa Gloria Caminero, vecina del bloque ubicado en la avenida Jiménez Becerril 27. "Una persona mayor a la que le han subido la mensualidad no puede pagar ese incremento, por ejemplo", asegura Caminero. "A mí aún no me han renovado el contrato de alquiler, pero tengo mucha intranquilidad de cara al futuro".

Desde el Consistorio, por su parte, explican que Urbanismo autorizó la transmisión del inmueble "porque, después de hacer labores de control, supervisión y fiscalización del expediente presentado, incluso habiendo incoado la posibilidad de su adquisición, se constató que no están en riesgo los inquilinos". "Durante 10 años más podrán seguir estando en la vivienda que tienen asignada", apuntan fuentes municipales. Desde Inmoliving Siglo XXI no han respondido a las preguntas de este periódico.

Convocatoria de la concentración contra el fondo de inversión que ha comprado el bloque ubicado en Jiménez Becerril 27. / CEDIDA

"Este no es un caso aislado"

"Lo que está ocurriendo en nuestro edificio no es un caso aislado. En distintos puntos de Sevilla, vecinos, estudiantes y familias están defendiendo sus hogares frente a procesos de especulación, privatización y expulsión", señalan desde la plataforma vecinal. "Nuestra lucha es la misma: defender el derecho a vivir con dignidad y garantizar que la vivienda siga siendo un derecho y no un negocio".

Por eso, el próximo 16 de julio a las 21:00 saldrán a la puerta de sus casas, en la avenida Jiménez Becerril 27, con un lema claro: "Nuestro edificio, nuestro hogar, no es un negocio". "Porque hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquier barrio", advierten además los residentes en estas VPO de alquiler. "La vivienda se defiende. Sevilla no se vende", concluye el comunicado emitido por esta entidad.