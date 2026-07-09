Una iglesia moderna de 27.000 metros en Entrenúcleos: así será el segundo templo más grande de Sevilla

"Una iglesia moderna, donde las personas, al entrar, se sientan movidas a la oración". Así definió el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, el proyecto que este jueves dio un paso "decisivo": la firma del acuerdo de cesión gratuita de la parcela E-7 en Entrenúcleos, rubricada junto al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez. El acto, que contó también con la presencia del secretario general y canciller de la Archidiócesis, Isacio Siguero, allana el camino para levantar un nuevo centro educativo y un templo llamados a cubrir las necesidades pastorales, educativas y sociales de una de las zonas de mayor crecimiento urbanístico y demográfico de la provincia.

El terreno cedido, de más de 27.000 metros cuadrados, permitirá avanzar en un proyecto que aspira a convertirse en "un referente para la comunidad educativa y eclesial de Sevilla", según apuntan desde la Archidiócesis. No es un templo cualquiera: será el segundo de mayor tamaño de Sevilla, solo por detrás de la Catedral, que a su vez ocupa el tercer puesto entre las iglesias católicas más grandes del mundo.

Firma del acuerdo de cesión entre el Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Archidiócesis de Sevilla. / Archidiócesis de Sevilla.

Durante el acto, monseñor Saiz quiso ir más allá de lo arquitectónico. Subrayó que "en el ámbito eclesial se encarna muy bien la vocación de servicio a los demás", una idea que, dijo, también atraviesa la responsabilidad pública, ya que "la vocación política es también de servicio a los demás". El arzobispo calificó la firma como "una buena noticia para todos" y celebró la sintonía entre ambas instituciones.

Francisco Rodríguez: "Será un referente en Sevilla y Andalucía"

El alcalde de Dos Hermanas puso el acento en el entendimiento que ha hecho posible el acuerdo. "Este proyecto, fruto de las excelentes relaciones entre Ayuntamiento y Arzobispado, supondrá un nuevo hito en el desarrollo de nuestra zona de expansión y de toda la ciudad", señaló Rodríguez, que avanzó que Entrenúcleos contará con "un nuevo centro educativo y un nuevo templo" llamado a ser "un referente en la provincia de Sevilla y Andalucía".

El regidor nazareno destacó además el valor de la cooperación institucional: "La cooperación entre instituciones es clave para el progreso de una sociedad, estableciendo sinergias y trabajando conjuntamente con la destacada labor social que realiza la Archidiócesis". Y tuvo un agradecimiento explícito para el arzobispo "por su implicación con la población nazarena y la atención y dedicación que marcan nuestras relaciones".

La parcela, calificada urbanísticamente como suelo de equipamiento docente, culmina así un procedimiento administrativo que pone el espacio a disposición del proyecto promovido por la Archidiócesis. Un paso más en su compromiso de acompañar el crecimiento de las nuevas áreas residenciales con espacios para la educación, la evangelización y la atención pastoral de las familias que ya se instalan en Entrenúcleos.