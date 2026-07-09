Dos Hermanas
Una iglesia moderna de 27.000 metros en Entrenúcleos: así será el segundo templo más grande de Sevilla
La Archidiócesis de Sevilla y el Ayuntamiento de Dos Hermanas firman la cesión de una parcela de 27.000 metros cuadrados para el futuro centro educativo y templo
"Una iglesia moderna, donde las personas, al entrar, se sientan movidas a la oración". Así definió el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, el proyecto que este jueves dio un paso "decisivo": la firma del acuerdo de cesión gratuita de la parcela E-7 en Entrenúcleos, rubricada junto al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez. El acto, que contó también con la presencia del secretario general y canciller de la Archidiócesis, Isacio Siguero, allana el camino para levantar un nuevo centro educativo y un templo llamados a cubrir las necesidades pastorales, educativas y sociales de una de las zonas de mayor crecimiento urbanístico y demográfico de la provincia.
El terreno cedido, de más de 27.000 metros cuadrados, permitirá avanzar en un proyecto que aspira a convertirse en "un referente para la comunidad educativa y eclesial de Sevilla", según apuntan desde la Archidiócesis. No es un templo cualquiera: será el segundo de mayor tamaño de Sevilla, solo por detrás de la Catedral, que a su vez ocupa el tercer puesto entre las iglesias católicas más grandes del mundo.
Durante el acto, monseñor Saiz quiso ir más allá de lo arquitectónico. Subrayó que "en el ámbito eclesial se encarna muy bien la vocación de servicio a los demás", una idea que, dijo, también atraviesa la responsabilidad pública, ya que "la vocación política es también de servicio a los demás". El arzobispo calificó la firma como "una buena noticia para todos" y celebró la sintonía entre ambas instituciones.
Francisco Rodríguez: "Será un referente en Sevilla y Andalucía"
El alcalde de Dos Hermanas puso el acento en el entendimiento que ha hecho posible el acuerdo. "Este proyecto, fruto de las excelentes relaciones entre Ayuntamiento y Arzobispado, supondrá un nuevo hito en el desarrollo de nuestra zona de expansión y de toda la ciudad", señaló Rodríguez, que avanzó que Entrenúcleos contará con "un nuevo centro educativo y un nuevo templo" llamado a ser "un referente en la provincia de Sevilla y Andalucía".
El regidor nazareno destacó además el valor de la cooperación institucional: "La cooperación entre instituciones es clave para el progreso de una sociedad, estableciendo sinergias y trabajando conjuntamente con la destacada labor social que realiza la Archidiócesis". Y tuvo un agradecimiento explícito para el arzobispo "por su implicación con la población nazarena y la atención y dedicación que marcan nuestras relaciones".
La parcela, calificada urbanísticamente como suelo de equipamiento docente, culmina así un procedimiento administrativo que pone el espacio a disposición del proyecto promovido por la Archidiócesis. Un paso más en su compromiso de acompañar el crecimiento de las nuevas áreas residenciales con espacios para la educación, la evangelización y la atención pastoral de las familias que ya se instalan en Entrenúcleos.
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