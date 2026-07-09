Luz verde de la Junta de Andalucía a las 700 nuevas viviendas en la Avenida de las Razas: así será la transformación del Puerto de Sevilla

El nuevo desarrollo para el Puerto de Sevilla sigue dando pasos hacia adelante. Su gran transformación ya ha superado todos los trámites de la Junta de Andalucía: cuenta con el visto bueno definitivo por parte del Gobierno andaluz para poder ejecutar todos sus proyectos. Como confirman fuentes de la Consejería de Fomento a este periódico, ya se ha dado luz verde a todo y ahora la pelota está sobre el tejado de la Autoridad Portuaria para sacar adelante actuaciones como la construcción de 700 viviendas (algunas de protección oficial), zonas verdes, equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados.

La Junta de Andalucía ha aprobado ya definitivamente la modificación puntual del PGOU de Sevilla para el desarrollo residencial de los suelos de la margen oriental de la Avenida de las Razas, pertenecientes al Puerto de Sevilla. Con la firma de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, a partir de ahora ya se puede poner en marcha este nuevo planeamiento que busca integrar el puerto en la ciudad y abrir el campus universitario de Reina Mercedes a la Avenida de las Razas. Según Díaz, el Gobierno andaluz apoya así al Puerto de Sevilla y al Ayuntamiento en la "integración puerto y el río con la ciudad, abriendo nuevos desarrollos residenciales y recuperando una zona de la ciudad que se encontraba infrautilizada".

Recreación de cómo sería el Puerto de Sevilla con el nuevo proyecto / Autoridad Portuaria de Sevilla

La modificación del PGOU permitirá un nuevo desarrollo residencial de 700 viviendas en el Puerto de Sevilla

Los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana implican una rebaja en la edificabilidad prevista para estos suelos, del 30%, abriendo posibilidades para viviendas, equipamientos, usos terciarios y espacios libres y en sintonía con el Plan Especial del Puerto de Sevilla para el desarrollo del Distrito Urbano Portuario que aprobó la Junta de Andalucía el pasado mes de febrero.

El ámbito de la modificación es el área de reforma interior DBP-08 Avenida de Las Razas, donde se suceden naves y almacenes y que cuenta con una superficie de 165.698 metros cuadrados, situándose en la margen oriental de la avenida de Las Razas a lo largo de alrededor de dos kilómetros.

Estos suelos reducirán su edificabilidad un 30%, de 137.000 m2 de techo a 98.000 m2, y pasará de una calificación de Servicios Avanzados a usos residenciales y terciario. Según transmite la Consejería de Fomento a este periódico, la reducción de la edificabilidad permitirá eliminar el efecto barrera a lo largo de la avenida de Las Razas, y favorecerá la permeabilidad física y visual entre la ciudad y la dársena; al mismo tiempo que contribuirá a poner en valor las naves del 29 y los tinglados portuarios.

Recreación de cómo será el Distrito Urbano Portuario con el proyecto presentado por la Autoridad Portuaria / Autoridad Portuaria de Sevilla

En el caso de esta modificación puntual, el Ayuntamiento de Sevilla es a quién ha correspondido la aprobación inicial y provisional, la información pública y la solicitud de los informes sectoriales. La aprobación definitiva ha sido de la Junta de Andalucía, conforme a las reglas de la LOUA, ya que es un expediente que inició su tramitación antes de la entrada en vigor de la LISTA.

El Puerto de Sevilla albergará viviendas en torres de 14 plantas

En febrero la Junta de Andalucía aprobó definitivamente la Innovación del Plan Especial del Puerto de Sevilla, que afecta a 232.209 metros cuadrados de suelo de este proyecto que se sitúa en los terrenos comprendidos entre el puente de las Delicias y el puente del Centenario, y la avenida de La Raza de Sevilla y la dársena.

Este proyecto, liderado por la Autoridad Portuaria, albergará hasta 700 viviendas, de las cuales 226 serán de protección oficial y el resto de renta libre en torres de hasta 14 plantas. Dispondrá en su diseño de una gran plaza central destinada a la conmemoración de la Exposición del 29.

La propuesta incluye también la recuperación de los edificios de las antiguas naves de la Exposición Iberoamericana de 1929. 40 hectáreas de dominio público portuario que actualmente se dedican a operaciones portuarias, almacenamiento o actividades logísticas se destinarán a espacios libres, zonas verdes, actividades económicas, paseo, oficinas, usos universitarios, etc. Habrá un hotel, locales de ocio, o un gran boulevard. En el Muelle de Tablada, en los tinglados, se ubicará un 'Port Center' o la nueva terminal de cruceros.

Otro de los grandes proyectos ya anunciados es que estará la nueva sede de Cox y abrirá sus puertas en 2028, tras 30 millones de inversión. El objetivo es comenzar las obras, que se alargarán durante 18 meses, el próximo mes de octubre. El desembarco de Cox en los antiguos tinglados y naves del 29 abre la puerta a la configuración de un nodo empresarial en este nuevo complejo.

Este proyecto se ha encontrado con algunos inconvenientes desde que se presentó. Vecinos del entorno se han mostrado contrarios a este nuevo desarrollo urbanístico por el impacto que pueda tener el aumento de población en la zona y el previsible aumento de vehículos que podrían empeorar un problema ya acuciante en la zona como es el de la movilidad. El Gobierno municipal aprobó este proyecto con el respaldo de VOX, en un proceso que tampoco ha estado exento de dificultades, ya que en marzo de 2024 la oposición tumbó el proyecto alegando que no se contaba con el respaldo de los vecinos.