Una mujer de 59 años nacida en Rusia, tercera muerte por un golpe de calor en Sevilla

Una mujer de 59 años nacida en Rusia pero que residía en Sevilla desde 2014 ha sido la tercera víctima mortal de un golpe de calor en la provincia desde la llegada de las altas temperaturas. La mujer, que ha fallecido tras una exposición prolongada a las altas temperaturas, no tenía antecedentes personal que implicaran factores de riesgo contemplados en el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud.

La mujer fallecida este jueves se suma a las otras dos víctimas mortales por un golpe de calor en la provincia. El miércoles perdió la vida un trabajador de 48 años y la pasada semana fue una mujer de 71 años en Sanlúcar la Mayor. Junto a estos dos casos hay una cuarta víctima mortal en Almería, un hombre de 68 años.

Hasta el momento se han registrado 18 casos de golpes de calor en Andalucía que han requerido ingreso hospitalario. De estos diez aún permanecen ingresados, cuatro han recibido el alta y otros cuatro han perdido la vida. Además, se han realizado 1.081 atenciones urgentes por patologías relacionadas con el calor de las que 747 recibieron asistencia en atención primaria y 334 en los hospitales.

Población de riesgo

La Junta de Andalucía mantiene activo el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026 desde el 15 de mayo al 30 de septiembre. La población diana de esta estrategia son los mayores de 65 años; los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor como diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes; los menores de cuatro años y los lactantes y personas con trastornos de la memoria, con dificultades en la adaptación al calor y que consumen alcohol y drogas.

También se pueden ver especialmente afectadas por el calor las personas que viven solas, sin hogar, con condiciones económicas desfavorables, con exposición excesiva al calor por estancia en centros educativos, por razones laborales (como trabajo manual en el exterior o con elevado contacto con ambientes calurosos) o por practicar deportes de gran intensidad física o actividades de ocio especialmente entre las 14 y las 19 horas.

Recomendaciones a la población

Para afrontar las altas temperaturas, Sanidad recomienda evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día; y si hay que salir, hacerlo con la máxima protección; usar ropa ligera, colores claros, sombrero, gafas de sol, crema solar; mantener un buen nivel de hidratación; tomar frutas y verduras, etc.

A las personas cuyo trabajo implica exposición al sol se recomienda moderar el esfuerzo físico en horas de más calor y se aconseja evitar la exposición directa al sol de bebés o menores de 6 meses.