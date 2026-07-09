El nuevo buffet libre que ha abierto en Sevilla con más de 200 platos de sushi, carne y arroz: puedes comer todo lo que quieras desde 9 euros

Un nuevo buffet libre en Sevilla que ofrece un nuevo concepto de comida en el que los clientes pueden disfrutar de forma ilimitada tanto de la oferta tradicional de comida asiática como de una innovadora parrilla coreana en la que los propios comensales se cocinan a su gusto los mejores cortes de carne. Así es Qiqihary Sushi Korean BBQ, el nuevo negocio del Centro Comercial Lagoh de Sevilla que se ha convertido en el plan favorito de los amantes de la buena gastronomía.

"Es un nuevo concepto de restauración que aúna el formato de buffet asiático con parrilla en mesa, combinando barbacoa coreana con una amplia selección de platos de cocina japonesa y otros sabores asiáticos", señalan desde este restaurante que abrió sus puertas el pasado mes de marzo.

Más de 200 platos, sushi y barbacoa coreana en este restaurante sevillano

Desde entonces, este negocio se ha convertido en el favorito de sevillanos y visitantes gracias a su singular decoración, repleta de luminosos y paneles, así como a su amplia oferta gastronómica, con más de 200 platos con opciones de comida asiática y coreana, además de postres y helados también disponibles de manera ilimitada.

De ese modo, los visitantes pueden degustar en este lugar toda clase de sabores y especialidades, con especial protagonismo del sushi en todos sus formatos, además de cortes de carne premium como angus, Wagyu, ternera o cerdo, que el cliente se puede cocinar a su gusto en las parrillas coreanas que se encuentran en las propias mesas.

Guisos, arroces, mariscos, gyozas y postres ilimitados en Sevilla

De igual modo, en su amplia carta de opciones, que pueden escoger desde su propia mesa a través de las tablets instaladas en el lugar, este restaurante ofrece distintos guisos, arroces, tartar, fideos, carnes y mariscos, además de platos típicos de la cocina asiática y coreana, como pato asado, pollo coreano, rollitos o gyozas, entre otros.

Y para completar la comida, los usuarios pueden degustar todos los postres y helados que deseen al estar incluidos en la oferta del buffet libre.

Precios del buffet libre y horario de apertura

Las tarifas de este restaurante dependen de la edad de los comensales. Así, los menores de hasta 95 centímetros comen gratis, mientras que los que miden hasta 1,30 metros deben abonar 9,80 euros y, los de hasta 1,50 metros, 11,80 euros.

En el caso de los adultos, el precio es de 17,80 euros de lunes a viernes a mediodía, 22,80 euros de lunes a jueves por la noche, sin incluir festivos ni vísperas, y de 24,80 euros los viernes noche y domingo, festivos y vísperas.

Este buffet libre está abierto de domingo a jueves de 12.00 a 00.00 horas, y viernes, sábado, festivos y vísperas de 12.00 a 01.00 horas.