La Rinconada premia a cinco empresas y diez autónomos que llevan décadas generando empleo en el municipio sevillano

El Ayuntamiento de La Rinconada, en colaboración con Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda, tiene como el objeto de contribuir a la motivación de los emprendedores en la búsqueda de oportunidades e ideas empresariales, promover el reconocimiento social de la figura del empresario y divulgar su labor al servicio de la sociedad.

La Rinconada y su compromiso con el tejido empresarial local

En este sentido, los VI Premios Empresariales de La Rinconada reconocen la labor, innovación y trayectoria del tejido comercial local en cuatro categorías oficiales: Emprendedores, Trayectoria Empresarial, Empresa Innovadora y Empresa Sostenible.

Un jurado de expertos formado por: Isabel Morillo, directora de esta cabecera; Estrella Álvarez, vicepresidente de Asociación de empresarios y comerciantes Rinconada Global; Borja Sallago, vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla; Javier Ramajo, director de elDiario.es Andalucía; Esperanza Fitz, presidenta de ANSEMAC; Diego García, director de Andalucía Capital de Onda Cero; Francisco Sánchez, director de la Voz del Sur; María Luisa García, directora del Programa de Aceleración de Empresas Rinconada Impulsa; Luis Cordero, director del Club Cámara Antares. Cámara de Comercio de Sevilla; José Joaquín Trenado, periodista en COPE Sevilla y Juan Carlos Blanco, consultor de Comunicación.

Con la presidencia de la I Teniente de alcalde de La Rinconada, Raquel Vega, quien tuvo la oportunidad de hablar para destacar que se refirió al crecimiento empresarial del municipio a lo largo de los últimos 40 años, poniendo en valor el excelente trabajo del tejido empresarial del municipio y el apoyo que siempre han encontrado en el Consistorio: “Homenaje merecido a nuestras empresas. Del bar de nuestro barrio al comercio de siempre, pasando por la industria y la tecnología más puntera: este es nuestro tejido empresarial. No queremos ser solo una administración, sino un socio que acompaña cada proyecto desde el primer día".

Del campo a Aerópolis, pasando por la gran apuesta logística de Majaravique: seguimos creciendo, pero sin perder lo que somos.

Una estrategia para atraer inversión y generar empleo de calidad

Gala VI edición de los Premios Empresariales La Rinconada 2026. / El Correo

Por otro lado, se refería a la estrategia de desarrollo económico que lleva a cabo La Rinconada: “Ciudad para invertir es una estrategia donde posicionamos a La Rinconada como un territorio que se fortalece, como uno de los grandes pulmones empresariales, no sólo de Sevilla, sino también de Andalucía. Estamos trabajando dentro del marco de la planificación, de la ordenación del territorio para tener consolidado o proyectado en desarrollo próximo, en torno a cuatro millones de metros cuadrados, aprovechando nuestras infraestructuras, nuestra ubicación geoestratégica y, sobre todo, la estabilidad”.

Un acto que estuvo conducido por Rafa Cortegana, director de 101 TV y amenizado por el humor de Jesús Piña y la música de El Domador de Medusas, un proyecto musical creado en Jerez de la Frontera en 2007, formado originalmente por los músicos multiinstrumentistas, Manuel Méijome y Elena Jiménez, quienes fusionan músicas tradicionales europeas con composiciones propias para teatro, literatura y cine.

Sonora Intelligence, Produce y Ferretería Morilla, entre las empresas premiadas

En la categoría de Emprendedores, el premio recayó sobre Sonora Intelligence, una empresa de programación informática enfocada en la automatización de llamadas a potenciales clientes, creada por Francisco Carnicer, Pablo chiquero y Alejandro Guerrero. El premio fue entregado por los delegados municipales Juan Carlos Expósito y Mercedes Bueno, a los tres fundadores.

El segundo premio reconocía la trayectoria empresarial de PYME y fue a parar a Productores Unidos Sevillanos S.A. (Produce), una cooperativa agraria que se dedica a la recolección y exportación de naranjas y que es imprescindible para el tejido agroindustrial rinconero. Juan Jiménez fue el encargado de recibir el reconocimiento de manos de los ediles Francisco Manuel Díez y Manuel Coronel.

A continuación, se procedía a la entrega de Trayectoria Empresarial Micro PYME, que recayó en la Ferretería Industrial Morilla, un negocio con más de 30 años de historia en la localidad que regenta Antonio Morilla Caballero, que fue el encargado de subir al escenario del Centro Multifuncional Santa Cruz para recibir el galardón de manos de los responsables municipales de Comercio, los ediles Rafael Reyes y Silvia Torres.

Innovación y sostenibilidad en el tejido empresarial rinconero

El cuarto de los premios reconoció la innovación de Surtruck, especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de equipos industriales para su aplicación en los sectores del contraincendio, la limpieza viaria y el mantenimiento de plantas solares. Francisco José Rodríguez y Reyes Romero, delegados municipales, entregaron el galardón a Ana Jesús Reyes, directora Financiera; Antonio Venegas, director Comercial y Juan Gallego, Gerente.

Para cerrar el primer bloque, el último de los premios otorgados por el jurado, que reconocía la sostenibilidad como aspecto reconocido, fue para la empresa Alternativa Ecológica, que centra su actividad en la recuperación de papel y cartón, complementada con la valorización y gestión de otros materiales, desarrollando un modelo de negocio plenamente orientado a la economía circular y la reducción del impacto ambiental. José Manuel Romero Campos y Noelia Ramírez entregaron el reconocimiento a Emilio Fernández Chacón.

Diez menciones especiales para empresarios, industriales y autónomos

Se entregaron diez menciones especiales, divididos en dos bloques, uno primero centrado en firmas con un carácter más industrial, que entregaba Raquel Vega, y otro con carácter más autónomo, que entregó el alcalde, Javier Fernández.

Vega entregó la distinción, que reconoce la trayectoria al frente de sus empresas, a Antonio José Ramírez (Inespasa), Ricardo Vega (Vega e hijos), Octavio Cienfuegos (Transportes Octavio), Francisco Prieto (Soseín y Rinconada Global) y Juan Manuel González Hinojosa (Cerería Nuestra Señora de la Salud), que recogió su hija Emi.

Por último, el primer edil, en uno de los momentos más emotivos de la noche, entregó su distinción a Ana Vega (Bar Bombona), Miguel Ángel y José Manuel Chamorro (La Malcontenta), Soledad Soto y Guadalupe Escolar (Magüe), Mari Carmen Rodríguez (Peluquería Mari Carmen) y Juan Antonio Cano (Bar El Rancho).

Javier Fernández destaca el potencial económico de La Rinconada

Javier Fernández de los Ríos, alcalde de La Rinconada y presidente de la Diputación de Sevilla. / El Correo

Antes de la conclusión, Javier Fernández, alcalde de La Rinconada y presidente de la Diputación de Sevilla, tomó la palabra para destacar que “Hemos crecido mucho y seguimos teniendo un gran potencial de crecimiento fraguado por una apuesta constante por el emprendimiento, el talento, la innovación y la sostenibilidad, creando las condiciones más adecuadas para que las empresas y los emprendedores quieran instalarse en La Rinconada, como garantía de desarrollo económico y empleo”.

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El alcalde refirió que “presumimos de apostar por todos los sectores económicos por igual y eso nos permite una diversificación económica que nos aporta mayor fortaleza, porque todos son indispensables y espero que estos premios sean un impulso para seguir adelante, generando riqueza y progreso para La Rinconada”.