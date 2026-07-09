Los vecinos del Polígono Sur, sobre la construcción de la mezquita: "Respetamos cualquier religión, pero pedimos más infraestructuras"

Después de haberlo intentado durante 20 años, la Comunidad Islámica de Sevilla está más cerca que nunca de tener una mezquita y un gran centro cultural en la ciudad. Tras ver rechazadas sus propuestas en Bermejales o Sevilla Este, esta entidad está pendiente de la obtención de la licencia de obras para levantar estos espacios en la avenida Victoria Domínguez Cerrato número 1, junto al Polígono Sur. Un barrio que ha mostrado su respeto a este proyecto, pero que al mismo tiempo reclama que "hacen falta más infraestructuras públicas".

"Estamos en un Estado con libertad religiosa, y no hay que demonizar a los musulmanes ni tener prejuicios", afirma al hilo de este proyecto Jaime Bretón, comisionado para el Polígono Sur. "Bienvenida sea toda persona que trae actividad al barrio. En este caso, además, un servicio religioso, que siempre enseña determinados valores", apunta Bretón a El Correo de Andalucía.

Según el comisionado, hace muchos años ya se planteó construir un templo de otra confesión religiosa en el mismo solar, aunque nunca se llegó a levantar. "Siempre le he pedido a todas las administraciones que le den uso a los solares vacíos del Polígono Sur, porque al final se convierten en eriales donde se acumula la basura", señala Jaime Bretón. "En este caso, el Ayuntamiento de Sevilla ha tenido a bien cedérselo a esta fundación, así que por mi parte, ninguna objeción".

Solar junto al Parque Celestino Mutis donde se levantará el centro cultural islámico de Sevilla. / MARÍA JOSÉ LÓPEZ- Europa Press

"Necesitamos más infraestructuras en el barrio"

En la misma línea se posiciona Carmen Picón, portavoz de la asociación Nosotros también somos Sevilla: "Aquí conviven muchas culturas desde hace muchísimos años. Y, por supuesto, respetamos siempre la libertad de cada persona a tener su lugar de oración". Ahora bien, esta representante vecinal reclama "más infraestructuras públicas" para uno de los barrios más pobres de toda España, según datos del INE.

"Llevamos años pidiendo infraestructuras para darle vida al barrio", recalca Picón. "Pedimos la línea de metro y ni la han contemplado, el muro de Hytasa sigue ahí de pie todavía, la comisaría de Policía se la llevaron a otro sitio, el desvío del autobús aún continúa y un larguísimo etcétera", enumera la portavoz de Nosotros también somos Sevilla. "Nos indigna que nos tengan tan olvidados para unas cosas, y para lo que no quieren en otras zonas de la ciudad seamos los primeros".

Vista del interior del espacio, zona de atrio y falso techo descolgado. / Centro Cultural Islámico de Sevilla

"Podrían haber contado con los vecinos"

"Soy miembro de la Junta Municipal del Distrito Sur, y para mí fue una sorpresa: no tuve noticias del proyecto hasta que el martes lo publicaron algunos medios de comunicación", asegura José María Algora, director de la Asociación Familiar la Oliva (AFO). "El resto de entidades de Polígono Sur están igualmente sorprendidas por la noticia, porque ni se nos ha comentado ni se nos ha informado previamente".

"Para esto no han contado con los vecinos del barrio. Se reúnen con las entidades solo cuando les da la gana", lamenta también Carmen Picón. "Pasan olímpicamente de nosotros, y el silencio de la administración hace mucho daño en el Polígono Sur", insiste esta representante vecinal.

El proyecto plantea construir una mezquita, un edificio cultural y un minarete de 30 metros de altura, y todo diseñado por uno de los arquitectos más reputados del país: Guillermo Vázquez Consuegra. Aún falta el permiso de obra, aunque el barrio ha mostrado ya su respeto "a cualquier lugar de culto de cualquier religión". Solo con un pero: más allá de templos, "hay que levantar también infraestructuras públicas que transformen el Polígono Sur".