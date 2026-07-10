El arzobispo de Sevilla, sobre la nueva mezquita que se prevé construir en Polígono Sur: "Es una cuestión de derechos y libertades"

En la avenida Victoria Domínguez Cerrato 1, junto al Polígono Sur, se prevé levantar una mezquita, un edificio cultural islámico y un minarete. Un proyecto que este mismo viernes ha quedado paralizado, después de que la licencia de obras se eliminara del orden del día de Urbanismo por la revisión planteada por Vox. "Se deben tener en cuenta dos elementos: derechos y libertades", ha apuntado este viernes al respecto el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, que ha calificado el tema como "muy sensible".

""La potestad civil debe tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos con leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa para que puedan ejercer los derechos de la religión y cumplir sus deberes", ha señalado el propio Saiz Meneses. En cuanto a los deberes, el arzobispo ha destacado que se ejercen "de acuerdo con la legislación estatal, autonómica y local de cada ciudad", según palabras recogidas por Europa Press.

El arzobispo de Sevilla, en la presentación de la Información Económica de la Archidiócesis de Sevilla. / EUROPA PRESS

"No hay por qué extrañarse por este hecho", ha afirmado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, tras la paralización del proyecto impulsado por la Fundación Mezquita de Sevilla. "Retirar un punto del orden del día para estudiarlo con más detalle no es nada nuevo, se ha hecho antes con otros expedientes y responde, sencillamente, a hacer las cosas con todas las garantías legales", ha recalcado el edil popular.

Asimismo, el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, ha aclarado que, "a raíz del escrito presentado por Vox se ha encargado un informe técnico y jurídico. Cuando lo tengamos, actuaremos en consecuencia", ha aclarado este mismo viernes el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno. "No es un problema político, sino técnico-jurídico", ha insistido Bueno, que ha señalado además que cuando se entregue este estudio "el punto volverá al orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo".