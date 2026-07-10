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El Ayuntamiento paraliza la licencia de obras de la nueva mezquita de Sevilla tras la petición de Vox

El Consistorio ha retirado este viernes del orden del día de Urbanismo el punto que aludía al permiso de obras del centro cultural islámico del Polígono Sur "para pedir informes técnicos y jurídicos"

Imagen virtual de la mezquita proyectada en el Polígono Sur.

Imagen virtual de la mezquita proyectada en el Polígono Sur. / Fundación Mezquita de Sevilla

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

La licencia de obras de la nueva mezquita de Sevilla se tendría que haber aprobado el pasado lunes. Pero "hubo un fallo informático", según fuentes oficiales, y se aplazó la comisión ejecutiva de Urbanismo para este viernes. Y ahora, este mismo viernes por la mañana, el punto sobre el centro islámico del Polígono Sur ha desaparecido del orden del día, después de que Vox pidiera una revisión de la propuesta. Esto es: se ha paralizado el proyecto.

Desde el Consistorio argumentan que "se ha retirado de la comisión ejecutiva de este viernes el punto relativo a la licencia de obra para la construcción de la Mezquita para pedir informes técnicos y jurídicos". Todo ello, "en relación a las observaciones que hace VOX en su escrito para, en base a esto, tomarlo o no en consideración", trasladan fuentes municipales a El Correo de Andalucía.

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