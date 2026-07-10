Cosmética, decoración y menaje de hogar a precios de antes: así es el mercadillo de Sevilla con 60 puestos llenos de descuentos y rebajas

La amplia oferta de productos y descuentos que ofrecen los mercadillos de la provincia de Sevilla ha hecho que se conviertan en los planes de compras favoritos de habitantes y visitantes, que recorren sus puestos en busca de sus mejores artículos y rebajas. Es lo que ocurre con el mercadillo de Benacazón, en el que los usuarios pueden encontrar desde ropa y complementos hasta cosmética y decoración por unos pocos euros.

Situado a apenas 20 kilómetros de Sevilla capital, esta localidad de poco más de 7.000 habitantes ofrece cada sábado sus mejores propuestas comerciales a través de su mercadillo generalista, celebrado en el Parque Municipal de Benacazón.

Ropa, calzado, flores y productos de alimentación en Benacazón

Este rastro está formado por unos 60 puestos en los que se pueden adquirir por apenas unos euros ropa, calzado, bolsos, bisutería y complementos, además de flores y plantas.

Entre su amplia variedad de productos también se pueden encontrar cosméticos, decoración, menaje del hogar, muebles, artesanía y cerámica, a lo que se suman sus míticos puestos de alimentación de frutas, verduras, encurtidos y frutos secos.

Horario del mercadillo y productos desde un euro en Sevilla

De ese modo, cada semana, los ciudadanos tienen la oportunidad de encontrar objetos y productos de todas las especialidades y gustos, disponibles desde un euro.

Un mercadillo que se encuentra disponible de 9.00 a 14.00 horas todos los sábados, a excepción de los festivos, cuando suele permanecer cerrado.

Benacazón, tradición rociera, piñonera y aceitunera

Además, la visita a este municipio del Aljarafe sevillano para disfrutar de su mercadillo ofrece también la oportunidad de recorrer esta pequeña localidad de tradición rociera, piñonera y aceitunera que se ha convertido en uno de los pueblos clave de la Ruta del Mosto Aljarafeño.

Entre los principales monumentos y edificios patrimoniales que se pueden encontrar en este lugar destacan la ermita de Castilleja de Talhara, considerada la "perla oculta del Aljarafe" y ejemplo de la arquitectura mudéjar sevillana, así como la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves.

Naturaleza, miradores y cómo llegar desde Sevilla

A esto se suma un entorno natural privilegiado por el que pasa el Corredor Verde del Guadiamar, Paisaje Protegido, además del Mirador de la Cárcava, un lugar idóneo para contemplar su paisaje, bañado por el río y repleto de olivos y naranjos, que ha marcado la identidad del pueblo.

Para llegar a este pueblo desde Sevilla capital, es necesario tomar la autovía A-49 hasta la salida 16, tras lo que habrá que continuar por la carretera A-473 hasta llegar a Benacazón.