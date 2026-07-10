Del cerdo muerto en Los Bermejales al solar en Polígono Sur: la Comunidad Islámica intenta de nuevo construir una mezquita "que dignifique a los musulmanes"

La Fundación Mezquita de Sevilla lleva más de 20 años intentando construir un centro islámico en la ciudad. Tras varios intentos frustrados y muchas gestiones, esta organización está pendiente de la licencia de obras en Urbanismo, cuya aprobación ha quedado en el aire después de que Vox pidiera este pasado jueves modificar el proyecto. Desde la entidad promotora, sin embargo, tienen "esperanza" en levantar al fin su mezquita y un espacio cultural junto al Polígono Sur: "Confiamos en que haya cordura y sensatez. Se trata de tener una convivencia respetuosa, que es lo que hace avanzar a la sociedad".

En 2005, el Ayuntamiento le cedió una parcela en Los Bermejales a la Comunidad Islámica para hacer una mezquita. Las protestas vecinales no se hicieron esperar: algunas asociaciones del barrio convocaron manifestaciones para mostrar su rechazo, e incluso un grupo de personas realizó la matanza de un cerdo en el solar donde iba a estar el templo musulmán. Más tarde cayeron igualmente otras propuestas en La Cartuja, San Jerónimo y Sevilla Este. Este pasado jueves, más de dos décadas después del primer intento, es una parte del Polígono Sur la que se ha movilizado bajo el lema "No a la mezquita en Sevilla".

"Ni te imaginas lo que pasé cuando ocurrió lo de Los Bermejales. Lo sufrí mucho tanto por mí como por mis hijos", confiesa Jalid Nieto, actual vicepresidente y portavoz de la Fundación Mezquita de Sevilla. "Nos llegaron a comparar entonces con terroristas. Aún me conmuevo al oír eso", señala este sevillano nacido en Bellavista. Ahora tiene 68 años y el pelo cano, aunque mantiene la misma ilusión de entonces: construir un "centro cultural islámico" en la capital andaluza. "Solo queremos un espacio que dignifique a la comunidad musulmana".

Pintadas islamófobas en la sede de la Fundación Mezquita de Sevilla en agosto de 2017. / EUROPA PRESS/CEDIDA

Un solar privado por 800.000 euros

El proyecto que se pretende levantar en Polígono Sur difiere de aquel "que se quería hacer en los Bermejales". "Aquello fue una parcela que el Ayuntamiento de Sevilla -por entonces con el señor Monteseirín- cede a unos promotores para la construcción de una mezquita. Este no es el mismo caso: ahora es un promotor privado que compra un suelo privado, social y cultural, para hacer un proyecto", explicó este jueves el alcalde, José Luis Sanz.

En concreto, la Fundación Mezquita de Sevilla ha pagado "800.000 euros más IVA" por un descampado de 2.848 m² situado en la avenida Victoria Domínguez Cerrato, según detallan desde la promotora. Y se lo compró precisamente a una congregación religiosa: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como la de los mormones. Ahí, en el número 1 de esta calle, pretenden construir una mezquita, un minarete y un edificio cultural, todo diseñado por el prestigioso arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra.

Solar junto al Polígono Sur donde se levantará el centro cultural islámico de Sevilla. / MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

Por un lado, el edificio cultural "se desarrolla en varias plantas, organizando un programa complejo que incluye espacios polivalentes, áreas docentes, biblioteca, zonas de trabajo compartido, espacios expositivos y servicios asociados". Por el otro, la mezquita se vincula a un patio propio, "desde el cual se accede a los espacios de abluciones y a la sala de oración". "Este espacio principal se concibe como un recinto diáfano, de elevada calidad espacial, en el que la luz natural juega un papel determinante", según el proyecto arquitectónico, firmado el pasado abril.

Además de estos dos espacios, la propuesta de Vázquez Consuegra contempla edificar también un minarete de 30 metros de altura. Este alminar "constituye asimismo un elemento simbólico y funcional propio de la tipología arquitectónica islámica, que actúa como referencia identificadora del conjunto y contribuye a su lectura como Centro Cultural Islámico dentro del espacio urbano".

El proyecto, pendiente del permiso de obras

En un principio, la licencia de obras iba en el orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo del pasado martes. Pero se suspendió, y se aplazó para este viernes. Aunque su aprobación ha quedado en el aire: "Yo creo que cumple los requisitos legales. Aunque Vox ha presentado un escrito en el que solicita una redefinición del proyecto, algo que tendrá que valorar la Gerencia de Urbanismo", declaró Sanz este jueves.

Imagen virtual de la mezquita, minarete y centro cultural islámico de Sevilla. / Fundación Mezquita de Sevilla

"El gerente y la técnico han revisado otra vez el proyecto por si había algún fallo, y no han encontrado nada", asegura Jalid Nieto. "Si lo aplazan, interpondremos el recurso correspondiente. Y si deniegan la licencia, tendremos que ir a tribunales, aunque no queramos. Estamos en derecho, no en política", asevera el portavoz de la Fundación Mezquita de Sevilla. "Es un proyecto privado, y si todo está pagado y conforme a la normativa, no hay ningún resquicio legal por el que se pueda rechazar". En caso de que les den luz verde, esperan comenzar los trabajos "a principios de 2027", y alargar la obra "durante un año y medio o dos".

Desde Vox apuntaron que "es evidente que el uso principal es un lugar de culto". "¿Y eso qué importancia tiene? Muchísima, porque en función del uso principal la edificabilidad cambia, y el proyecto por tanto se tendría que modificar", afirmó este jueves al respecto Gonzalo García de Polavieja, portavoz del grupo local de este partido. "Todo lo que quieren construir allí sería incompatible si el uso principal es un lugar de culto", recalcó García de Polavieja.

"Hay quienes están polarizando a la ciudadanía con un fin electoralista. Solo les digo que vean la corrección y transparencia con la que actuamos", responde por su parte Jalid Nieto. "La Fundación siempre ha sido constructiva, y hemos mantenido una actitud buena en todos los ámbitos", señala el vicepresidente de esta entidad islámica. Más de 20 años después del primer intento, estos musulmanes aún persisten en su sueño de ver un minarete despuntar en el cielo de Sevilla.