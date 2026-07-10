¿Qué se ha hecho y qué obras quedan en el Teatro Lope de Vega?: un trabajo contrarreloj para llegar a tiempo a la Bienal de Flamenco

Han pasado tres años desde que el Teatro Lope de Vega de Sevilla bajó el telón. Lo hizo, según defendió entonces el recién llegado equipo de José Luis Sanz, por razones de seguridad. Desde entonces, la rehabilitación integral de este edificio, icono de la Exposición del 29, ha avanzado entre parones, contratiempos e incidencias administrativas en unos contratos esperados y necesarios, pero no siempre sencillos de acometer para los tiempos de la administración y, muy especialmente, del ICAS.

Ahora, el Lope entra en la recta final con una carrera contra el calendario: llegar a tiempo a septiembre, cuando está prevista su reapertura coincidiendo con la Bienal de Flamenco. La primera gran cita será el concierto de Dorantes, el próximo 12 de septiembre.

Este jueves, en que se ha presentado la programación para otoño, en el que figuran grandes nombres de la escena nacional como Aitana Sánchez Gijón o Carlos Hipólito y cuyas entradas se ponen a la venta a partir del próximo 13 de julio, ha servido para hacer balance de lo hecho y lo que queda por hacer para que el Lope luzca como nuevo. En global, el Ayuntamiento ha reservado una partida de más de 9,5 millones de euros, entre el coste de la intervención en el exterior y el interior del edificio, al que le quedan por ejecutar buena parte del presupuesto.

El informe sobre el estado de los trabajos, fechado el 30 de junio y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, sitúa la remodelación en "fase final". Lo más grueso, según ese documento, está ya hecho. Entre las actuaciones ya completadas figura la renovación de la sala de dimmers, el espacio desde el que se regula la intensidad de la iluminación escénica, que ha sido acondicionada por completo y equipada con nuevos sistemas de control. También está terminado el nuevo sistema de sonido del teatro y se ha reparado el suelo de madera del patio de butacas y de los palcos, un paso necesario para poder avanzar después en los trabajos de altura, los textiles y los últimos remates interiores.

Lo que ya está terminado: la lámpara y el elevador escénico

Entre los hitos ya ejecutados figura también la intervención en la lámpara monumental, una de las piezas más reconocibles del teatro que pasa por ser uno de los espacios escénicos más queridos por las compañías nacionales del sur de España. Se ha bajado, se ha revisado el techo, se ha sustituido el cableado principal y se ha realizado una limpieza general. También se ha completado el suministro e instalación del elevador escénico, con formación incluida al personal del Lope de Vega para su manejo.

Son trabajos menos visibles para el espectador, pero esenciales para que el teatro vuelva a funcionar con garantías técnicas. La reforma no sólo busca recuperar la imagen del edificio, sino devolverle operatividad escénica, seguridad y capacidad para acoger producciones de mayor exigencia.

La cuenta atrás de julio: faltan colocar todo el patio de butacas

El esfuerzo se concentra ahora en lo que queda por cerrar durante julio. El patio de butacas, las butacas de planta primera y las sillas de los palcos deben quedar instaladas tras su restauración y retapizado. También está en marcha la reparación de las cortinas de todo el teatro, con finalización prevista a finales de mes, igual que los entretelados, pasamanos y textiles de la embocadura del escenario.

El telón cortafuegos, uno de los elementos clave de seguridad, se encuentra en fase final y se prevé que esté instalado a mediados de julio. En paralelo, avanzan la carpintería exterior, la pintura exterior y la limpieza general de obra de todos los espacios.

El problema del paraíso: a la espera de los técnicos

La principal incidencia aparece en la grada paraíso. El pasado marzo, el Ayuntamiento de Sevilla anunció que el Lope estrenará una grada de paraíso totalmente nueva. Sin embargo, parece que en la Delegación de Cultura no lo tienen del todo claro. Esperarán a la próxima semana, según fuentes municipales, para tener el dictamen definitivo de los técnicos: si el gallinero del Lope podrá o no abrir para la Bienal. Si no está habilitado su uso para la Bienal, como explicó la delegada en la rueda de prensa, el Ayuntamiento asume que debe devolver el coste de las entradas del público que ya compró para los espectáculos de flamenco que allí se celebrarán, como el concierto de Arcángel, Antonio Reyes o Aurora Vargas.