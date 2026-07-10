El PSOE presenta una moción de censura contra la alcaldesa de Huévar del Aljarafe

El PSOE de Huévar del Aljarafe ha registrado este viernes, 10 de julio, una moción de censura contra la alcaldesa, María Eugenia Moreno. La iniciativa ha sido presentada en el Registro General del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe por los seis concejales socialistas, conforme al procedimiento establecido en la legislación vigente.

"Nuestro único compromiso es Huévar. Afrontamos este paso con responsabilidad, respeto a las instituciones y la convicción de que nuestro pueblo merece un gobierno estable, transparente y centrado en los vecinos", ha afirmado el concejal Israel Álvarez en un comunicado.

El edil ha manifestado, además, que "comienza una nueva etapa" en la que van a trabajar "con humildad, diálogo y la máxima dedicación para estar a la altura de la confianza que Huévar merece".

Desde el PSOE señalan que la moción de censura "es un instrumento plenamente democrático previsto en nuestro ordenamiento. Corresponde exclusivamente a los concejales que la han suscrito explicar las razones políticas que les llevan a promover un cambio de gobierno".

La situación del Gobierno local

Se da la circunstancia de que hace una semana se formalizaba la nueva condición de una concejal del Gobierno local como edil no adscrita. La alcaldesa aseguraba al respecto que la concejal "ya tenía retiradas las competencias que le fueron asignadas" al comprobar una "dejación de funciones de manera reiterada" y "presuntas irregularidades en su gestión".

Según destacaba el Consistorio en un comunicado, habían tenido conocimiento de que la misma había puesto en marcha un taller de patinaje "sin que el monitor responsable cumpliera con los requisitos administrativos y legales preceptivos".

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Además, indicaban entonces que esta mujer "se desvinculó de la gestión necesaria" para la apertura de la piscina municipal y "dejó de ejercer las funciones inherentes a las responsabilidades delegadas que en ese momento desempeñaba".