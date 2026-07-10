El PSOE presenta una moción de censura contra la alcaldesa de Huévar del Aljarafe
La alcaldesa había retirado competencias a una concejal del Gobierno local tras detectar "presuntas irregularidades en su gestión" y "dejación de funciones"
El PSOE de Huévar del Aljarafe ha registrado este viernes, 10 de julio, una moción de censura contra la alcaldesa, María Eugenia Moreno. La iniciativa ha sido presentada en el Registro General del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe por los seis concejales socialistas, conforme al procedimiento establecido en la legislación vigente.
"Nuestro único compromiso es Huévar. Afrontamos este paso con responsabilidad, respeto a las instituciones y la convicción de que nuestro pueblo merece un gobierno estable, transparente y centrado en los vecinos", ha afirmado el concejal Israel Álvarez en un comunicado.
El edil ha manifestado, además, que "comienza una nueva etapa" en la que van a trabajar "con humildad, diálogo y la máxima dedicación para estar a la altura de la confianza que Huévar merece".
Desde el PSOE señalan que la moción de censura "es un instrumento plenamente democrático previsto en nuestro ordenamiento. Corresponde exclusivamente a los concejales que la han suscrito explicar las razones políticas que les llevan a promover un cambio de gobierno".
La situación del Gobierno local
Se da la circunstancia de que hace una semana se formalizaba la nueva condición de una concejal del Gobierno local como edil no adscrita. La alcaldesa aseguraba al respecto que la concejal "ya tenía retiradas las competencias que le fueron asignadas" al comprobar una "dejación de funciones de manera reiterada" y "presuntas irregularidades en su gestión".
Según destacaba el Consistorio en un comunicado, habían tenido conocimiento de que la misma había puesto en marcha un taller de patinaje "sin que el monitor responsable cumpliera con los requisitos administrativos y legales preceptivos".
Además, indicaban entonces que esta mujer "se desvinculó de la gestión necesaria" para la apertura de la piscina municipal y "dejó de ejercer las funciones inherentes a las responsabilidades delegadas que en ese momento desempeñaba".
- Fallece por un accidente doméstico Anastasio Pineda, director del IES Jacarandá y presidente de la asociación de directores de Andalucía
- Luz verde de la Junta de Andalucía a las 700 nuevas viviendas en la Avenida de las Razas: así será la transformación del Puerto de Sevilla
- Luz verde para el nuevo proyecto para conectar Santa Justa con el Aeropuerto: la nueva conexión ferroviaria de Sevilla tardará 11 minutos y pasará por Alcosa
- El pueblo de Sevilla a 20 minutos de la capital con unas de las piscinas públicas más baratas de la zona: entradas a 2,50 euros y clases de gimnasia acuática y aquacrossfit
- El 'Turronero', José Luis Vera y Miguel Ángel Jurado serán los próximos Reyes Magos de la Cabalgata de Sevilla 2027
- Tanxugueiras, Los Planetas, Pablo López, Luz Casal y La Plazuela protagonizan el cartel de la nueva edición del Festival del Patio + Metrópolis
- Los vecinos de las VPO de Jiménez Becerril se levantan contra el fondo que compró su bloque: 'Están subiendo alquileres un 40%
- La mezquita del Polígono Sur está diseñada por Vázquez Consuegra y tendrá un minarete de 30 metros de altura