El pueblo de Sevilla que celebra este viernes sus Fiestas de San Eutropio con sesiones de dj, animaciones infantiles y un concierto gratuito de Mojinos Escozíos: ubicación, horarios y programación

El municipio hispalense de Paradas se prepara para celebrar este viernes una de sus citas más emblemáticas, sus Fiestas Patronales en honor a San Eutropio, patrón del municipio. Y para conmemorar esta fecha, la localidad ha preparado un amplio programa con partido de fútbol, animaciones infantiles, sesiones de DJ, barra de montaditos y el concierto gratuito de Mojinos Escozíos.

"La Caseta Municipal de Paradas se viste de gala hoy viernes en una noche inolvidable para celebrar las Fiestas Patronales de San Eutropio", ha señalado el Ayuntamiento de la localidad sobre estas fiestas, que tendrán todas sus actividades gratuitas.

Pantalla gigante para ver el España-Bélgica en las Fiestas de Paradas

Para ello, las iniciativas arrancarán a las 20.30 horas con la apertura de puertas de la Caseta Municipal, a lo que seguirá a las 21.00 horas la posibilidad de ver en este lugar el partido entre España y Bélgica en una pantalla gigante que se instalará en el enclave para "vibrar como si estuviéramos en el estadio".

Uno de los momentos más esperados de la cita se producirá a las 23.00 horas, cuando se llevará a cabo el concierto de Mojinos Escozíos, "el rock más divertido en directo", que permitirá ver a la mítica banda totalmente gratis.

Mojinos Escozíos, montaditos y actividades familiares en Paradas

Y durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una barra de montaditos con toda clase de especialidades con los mejores productos y sabores de la zona, así como animación infantil y actividades para los más pequeños.

De igual modo, el viernes se completará con una sesión de DJ para cerrar la noche, además del "mejor ambiente para todas las edades", perfecto para disfrutar en familia de la localidad de Paradas.