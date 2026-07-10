Rancio descubre la calle de Sevilla que muchos llevan toda la vida pronunciando mal

Un vídeo grabado en Triana ha puesto el foco en una de esas curiosidades urbanas que pasan desapercibidas pese a estar a la vista de todos. Rancio nos señala una calle situada en el entorno de la avenida de Coria, Álvar Núñez y San Martín de Porres para advertir de un detalle: el nombre que aparece en el rótulo no está bien acentuado.

La calle figura como López de Gomara, pero, según nos explica Rancio, debería pronunciarse como López de Gómara. La clave estaría en el origen del apellido, vinculado a Gómara, un municipio de la provincia de Soria. Además, recuerda que el personaje al que hace referencia la calle fue un historiador de las Indias conocido como López de Gómara.

Con tono humorístico juega con esa diferencia entre lo escrito y lo pronunciado, asegurando que Sevilla “tiene estas cosas” y que “todo es trampantojo”.

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La anécdota nos sirve también como guiño para quienes disfrutan descubriendo detalles escondidos de la ciudad. “Cuando vengas por aquí, depende del grado de intensidad y de pedantín que seas, puedes decir: no es López de Gomara, es López de Gómara”, concluye.