Toda la población española se sube a los autobuses de Sevilla: Tussam transportó a 48,5 millones de pasajeros solo entre enero y junio

Toda la población española se subió a un autobús de Tussam en la primera mitad de este año. Si comparamos las cifras, claro, porque la empresa municipal de transportes de Sevilla atendió a 48,5 millones de pasajeros entre enero y junio, según la estadística municipal. Unos registros que suponen "el mejor dato de los últimos 22 años", tal como han destacado desde el Gobierno local. Todo un "nuevo récord histórico".

"El Ayuntamiento de Sevilla vuelve a demostrar que el transporte público atraviesa su mejor momento en la ciudad", ha señalado este viernes el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel. "Hemos alcanzado un nuevo récord histórico de viajeros porque las inversiones, la mejora del servicio y la ampliación de la red están dando resultados", ha recalcado el propio Pimentel al hilo de estas cifras de viajeros.

"Cada vez son más los vecinos que eligen a Tussam para sus desplazamientos diarios, una muestra de confianza que confirma que estamos ofreciendo un transporte público de mayor calidad, más útil y adaptado a las necesidades de la ciudad", ha afirmado el edil popular. "Desde el Gobierno municipal vamos a seguir incorporando mejoras, ampliando la oferta de transporte público y consolidando una red capaz de responder al crecimiento de Sevilla y a los retos de la movilidad del futuro".

Asimismo, desde Tussam resaltan también la cantidad de usuarios que han cogido el tranvibús: "La línea TB1 supera ya los 1,1 millones de viajes en sus primeros seis meses de servicio". Un servicio que, a partir del próximo 28 de septiembre, verá ampliado su recorrido hasta la plaza del Duque, tal como confirmó hace unas semanas el delegado de Movilidad. "Será un hito en el transporte público de la ciudad".

¿Cuáles son las líneas más usadas de Tussam?

En el acumulado de los cinco primeros meses de este año, la línea más utilizada -y con mucha diferencia- fue la 2 (Puerta Triana-Heliópolis), con 4.105.400 viajeros. Le siguieron la 3 (Bellavista-San Jerónimo-Pino Montano), con 2.147.752 viajeros; la C2 (Circular Exterior 2), con 1.890.645; la C1 (Circular Exterior 1), con 1.858.639; y la T1 (Metrocentro, Archivo de Indias-Luis de Morales), con 1.831.560 viajeros.

En la lista de datos hasta el pasado mayo, las siguientes rutas en aparecer eran la 27 (Ponce de León-Sevilla Este), con 1.730.995 viajeros; la 6 (Glorieta San Lázaro-Hospital Virgen del Rocío), con 1.702.738; la 13 (Alameda-Pino Montano), con 1.572.048; la 1 (Polígono Norte-Hospital Virgen del Rocío), con 1.500.398; y la 32 (Ponce de León-Polígono Sur), con 1.420.576 viajeros.