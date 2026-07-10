El Estado tiene una veintena de edificios sin uso en Sevilla, la mayoría en el Patio de Banderas y el entorno del Alcázar

El Ministerio de Hacienda tiene en la provincia de Sevilla una veintena de inmuebles sin uso definido y que no están alquilados o cedidas a terceros. Así lo ha constatado este periódico en una lista elaborada por la Dirección General de Patrimonio del Estado que recoge hasta 290 bienes en esta situación repartidos por toda Andalucía. Dentro de esta clasificación se encuentran viviendas, edificios, locales, solares o bienes patrimoniales en las que no consta que se esté desarrollando ninguna actividad residencial, administrativa ni recreativa.

Dentro de la provincia de Sevilla, un espacio suma la mayor parte de bienes que se encuentran en esta situación: el entorno del Alcázar de Sevilla. En el Patio de Banderas o en las calles Miguel de Mañara o Vida hay numerosos inmuebles de titularidad del Estado que no se incluyeron en la cesión a la ciudad del conjunto patrimonial y que desde entonces conforman una de las grandes reivindicaciones de la ciudad al Gobierno central. Varios de estos inmuebles mantienen un uso residencial, otros se ha dotado de contenido, varios se han subastado y algunos han sido adquiridos por el Ayuntamiento para incorporarlos al conjunto patrimonial como ha ocurrido recientemente con el número 10. Pero existen aún una decena cuya situación el Estado aún no ha resuelto.

En este estado se encuentran, según el listado remitido por la Dirección General de Patrimonio del Estado a través de una petición realizada por El Periódico, del grupo Prensa Ibérica editora de El Correo de Andalucía, a través del Portal de Transparencia, el ático y el 2º derecha del número 1 de la calle Miguel de Mañara; el primer piso del número 12 del Patio de Banderas; la segunda planta, el ático y la planta baja del número 15 de esta misma plaza y los números 5,10 y 17 al completo del espacio público ubicado junto al Alcázar. También se encuentra catalogado como sin uso el número 4 de la calle Vida. Al margen de estos espacios hay tres inmuebles en la Cartuja y otro en la Plaza de Cuba.

Dentro de las edificaciones que siguen sin uso en el Alcázar destaca la situación del número 12 sobre el que el Ayuntamiento llegó a tener que intervenir debido a su elevado nivel de deterioro. La mayoría forman parte del acuerdo que aprobó en 1931 el Ayuntamiento y que desde entonces es una reivindicación constante de la ciudad al Ministerio de Hacienda. Hasta el momento, en el Patio de Banderas sólo se han conseguido operaciones de compra venta que han permitido al Consistorio incorporar los inmuebles a cambio del abono de una cantidad.

Así ha ocurrido recientemente con la compra de la casa 10 del Patio de Banderas del Real Alcázar por 1,3 millones de euros y con anterioridad ocurrió lo mismo con los números 7 y 8 por un importe de 4 millones de euros. En estos últimos salieron a la luz elementos del palacio primitivo del Alcázar fechados entre los siglos X y XI, y que resultan fundamentales para una lectura completa del conjunto declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

Casi 300 en toda Andalucía

Fuera de la capital, la presencia de edificios sin uso definido de Patrimonio del Estado es mínima. Concretamente cinco inmuebles repartidos por los municipios de Écija (2),. Constantina, Guillena y Morón. En total, una veintena en la provincia de Sevilla que la sitúan como la cuarta provincia con más inmuebles en esta situación tienen en Andalucía.

En el resto de la comunidad autónoma destaca Granada con 125 inmuebles sin uso, seguida de Málaga con 66 y Almería con 31. Detrás de Sevilla se encuentran Huelva con 19, Córdoba con 16, Cádiz con 8 y Jaén que únicamente tiene cuatro en esta situación.