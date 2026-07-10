La Velá de Santa Ana 2026 amplía su horario: las casetas y los bares de Triana podrán abrir hasta las cuatro de la madrugada

Cuenta atrás para la fiesta más antigua de Sevilla, la Velá de Santa Ana en Triana. El barrio a la otra orilla del Guadalquivir se prepara para su semana más grande en la que es una de las celebraciones populares más conocidas del verano y reconocida como Interés Turístico de Andalucía. Casetas, puestos y bares ya lo tienen todo listo para que Triana brille un año más.

En este año 2026, la Velá de Triana llega del 21 al 25 de julio con novedades en clave de horarios y restricciones: El Ayuntamiento de Sevilla ya ha aprobado la regulación oficial de los horarios, el funcionamiento de las casetas, las atracciones y los establecimientos hosteleros. Esta resolución marca que la Velá se desarrollará oficialmente desde las 20.00 horas de la tarde del martes día 21 hasta las 03.00 horas de la madrugada del día 27 de julio. El Boletín Oficial de la Provincia recoge que "el objetivo principal es lograr una óptima compatibilizaron del ocio nocturno con el descanso necesario de los vecinos trianeros".

El público podrá disfrutar de una hora más de ocio las noches del 23, 24 y 25 de julio que contarán con una ampliación especial del horario de cierre: en concreto, las casetas, bares y puestos tradicionales podrán permanecer abiertos hasta las 4.00 horas de la madrugada.

Este horario ampliado para las tres últimas jornadas de la Velá es una de las novedades respecto a los horarios que se incorpora este año por parte del Consistorio hispalense. Eso sí, el Ayuntamiento deja reglado que media hora antes del cierre deberán quedar desconectados todos los equipos musicales.

Los bares cerrarán más tarde que en otras ediciones

Esta ampliación afecta tanto a los establecimientos dispuestos en la Calle Betis como a los puestos tradicionales en la plaza del Altozano. La resolución oficial autoriza de forma excepcional la ampliación del horario de cierre de los establecimientos de hostelería con acceso por calle Betis, plaza del Altozano, calle San Jacinto -en el tramo comprendido entre el Altozano y Pagés del Corro-calle San Jorge y calle Callao, que podrán acogerse a estos mismos horarios extraordinarios. Según informa el Ayuntamiento, no se incluyen en este grupo a los establecimientos ubicados en el interior del Mercado de Abastos de Triana, cuyo funcionamiento dependerá de la regulación específica que establezca la propia Delegación de Comercio. Eso sí, los establecimientos acogidos a esta ampliación deberán permanecer cerrados al menos dos de cada 24 horas para realizar las labores pertinentes de limpieza y mantenimiento.

La recogida de residuos de las casetas deberá realizarse entre las 05.00 y las 09.00 horas, mientras que el suministro de mercancías únicamente podrá efectuarse entre un horario comprendido entre las 06.00 y las 12.00 horas, franja en la que se autoriza el acceso de vehículos de reparto al recinto.

La normativa del Ayuntamiento aclara que esta regulación no afecta a los establecimientos de hostelería ubicados dentro del Mercado de Abastos de Triana, cuyo horario será fijado por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Sevilla.