La Velá de Santa Ana calienta motores en Triana: exposiciones de fotos, conferencias y un 'acuatlón'

La cuenta atrás para la Velá de Santa Ana 2026 ya ha comenzado, y con ello llega un amplio programa de actividades previas que buscan llenar de ambiente festivo uno de los barrios más emblemáticos de Sevilla. Vecinos y visitantes del barrio trianero podrán disfrutar durante los próximos días de propuestas culturales, deportivas y de convivencia que servirán como antesala perfecta a la celebración profundamente arraigada en la tradición del barrio ceramista, reforzando el espíritu participativo y el vínculo con una de las fiestas populares más esperadas del verano sevillano.

La programación previa comienza el 14 de julio

Como víspera al inicio oficial de la Velá, el barrio de Triana acogerá este año varias propuestas culturales que ya acostumbran a ir integrándose en el entramado de actividades y agenda de esta fiesta popular. La primera cita tendrá fecha el día 14 de julio con la inauguración de la exposición fotográfica Triana y su gente, retrato de un barrio, obra del fotógrafo Juan Romero Prieto, en el Centro Cívico conocido popularmente como La Casa de Las Columnas. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de julio.

El 15 y 16 de julio, el Colegio San Jacinto acogerá el Corral de Comedias, con funciones programadas a las 22.00 horas. La agenda continuará el 16 de julio, a las 21.00 horas, con el encuentro cultural De la Pasión a la Velá: la palabra compartida, en el que participarán José María Rubio Rubio y José Antonio Rodríguez Benítez -pregonero de la Semana Santa de Sevilla en esta pasada cuaresma- para analizar la Semana Santa de Sevilla de 1991 y 2026 y la Velá de Santa Ana de 1992 y 2017. Una conferencia que tendrá lugar en el salón de actos de la Casa Hermandad de la Estrella.

El 17 de julio se sucederá la tradicional Procesión de la Virgen del Carmen, que partirá desde la Capilla de la Estrella hacia el río Guadalquivir a las 19.30 horas. Las actividades previas continuarán el 18 de julio con un torneo de petanca en la barriada de Santa Ana desde las 09.00 horas, además del descubrimiento de la placa Escalerilla del Tagua, previsto para las 19.00 horas. El 19 de julio, desde las 09.00 horas, se celebrará un acuatlón entre el Altozano y el río Guadalquivir.

El pregón de la Velá por Jesús Pozuelo

La inauguración oficial de la fiesta trianera llegará el día 21 de julio, una jornada que combinará actividades deportivas y el tradicional Pregón de la Velá de Santa Ana, que este año correrá a cargo del periodista Jesús Pozuelo. Está previsto a partir de las 22.00 horas en la plaza del Altozano.

Durante ese día también se celebrarán un torneo de dominó, competiciones de balonmano playa en categorías alevín, infantil y cadete femenino, así como encuentros de walking fútbol femenino y fútbol sala masculino y femenino.