Los boinas rojas del GAR y el Seprona desmantelan dos criaderos con 88 gallos de pelea en El Vacie

Los GAR de la Policía Local de Sevilla y el Seprona de la Guardia Civil han desmantelado dos criaderos clandestinos de gallos de pelea en el asentamiento chabolista de El Vacie, donde han localizado 88 gallos combatientes españoles con amputaciones y lesiones presuntamente destinadas a prepararlos para peleas ilegales. La operación, bautizada como Gallos GAR, se ha saldado con dos personas investigadas por presuntos delitos contra los derechos de los animales y contra el patrimonio.

La investigación se inició a raíz de una denuncia trasladada por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla, que alertó de la posible existencia de un delito de maltrato animal en el asentamiento. A partir de esa información, el Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la Policía Local, creado para intervenir en situaciones que requieren una respuesta rápida, actuaciones de riesgo o apoyo a otras unidades del cuerpo, y el Seprona de la Guardia Civil establecieron un dispositivo conjunto de vigilancia que permitió identificar a los presuntos responsables de las instalaciones.

Desmantelados dos criaderos con 88 gallos de pelea en El Vacie. / Guardia Civil

Con autorización judicial, los agentes desplegaron un amplio operativo que incluyó el cierre perimetral de El Vacie y la entrada simultánea en los dos criaderos investigados. En el dispositivo también participaron efectivos de la Delegación Territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía y personal del Centro Municipal de Protección y Control Animal del Ayuntamiento de Sevilla.

Durante los registros fueron intervenidos 88 gallos combatientes españoles, muchos de ellos con amputaciones y otras lesiones compatibles, según la investigación, con su utilización en combates ilegales. Los animales fueron trasladados al Centro Municipal de Protección y Control Animal, donde permanecen bajo cuidados veterinarios.

Además, la Guardia Civil logró esclarecer el origen de 22 de los gallos, que habían sido sustraídos de una explotación autorizada de la provincia de Sevilla y ya han sido devueltos a sus propietarios.

La investigación continúa abierta, aunque por el momento los dos responsables de los criaderos han sido puestos a disposición judicial como investigados por presuntos delitos contra los derechos de los animales y contra el patrimonio.

Una actividad regulada

Los combates de gallos no son ilegales en Andalucía. El Seprona recuerda que la cría y tenencia del gallo combatiente español está regulada por la Ley andaluza de Protección de los Animales y la Ley de Sanidad Animal. La normativa permite la celebración de combates únicamente en criaderos y locales autorizados, inscritos como explotaciones especiales con código REGA y restringidos a personas federadas. Asimismo, esta raza está catalogada como animal de compañía para tenencia sin fines lucrativos, y no como animal doméstico.