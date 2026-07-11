El buffet libre de Sevilla en el que probar más de 100 platos de sushi, ramen y arroz desde 16 euros

Los buffets libres se han convertido en una de las opciones favoritas de quienes quieren probar todo tipo de especialidades y platos a bajos precios. Es lo que se puede disfrutar en Sevilla en restaurantes como L. San, un negocio con tres locales por toda la capital y más de 100 platos a elegir desde 16 euros.

Este restaurante, que cuenta con opciones de sushi, ramen, arroces, sopas, noodles, woks y fritos, está disponible en su versión de buffet libre a la carta durante toda la semana desde 16,90 euros.

Más de 100 platos y tres rondas para pedir en este buffet libre de Sevilla

Con esta iniciativa, los clientes pueden escoger entre los más de 100 platos que componen su oferta. Para ello, tendrán tres rondas para pedir, con cinco platos por persona en cada una de estas rondas, lo que permitirá degustar gran variedad de sabores y guisos a bajos precios.

Además, los usuarios pueden pedir los platos especiales de la carta por un euro más.

Precios del buffet libre entre semana y fines de semana

Este buffet libre está disponible de lunes a viernes al mediodía por 16,90 euros, mientras que de lunes a jueves en horario de noche el precio aumenta hasta los 18,90 euros.

Los viernes noche, fines de semana y festivos, por su parte, el buffet tiene un precio de 20,90 euros.

Tarifas infantiles y menú de mediodía en Sevilla

Unas tarifas que se reducen en el caso de los niños de hasta 1,40 metros de altura o menores de 8 años, que tendrán el mismo número de rondas y platos a elegir, pero con precios inferiores.

Así, de lunes a viernes al mediodía, la tarifa es de 8,50 euros, mientras que de lunes a jueves por la noche es de 9,50 euros, mismo precio para viernes noche, fines de semana y festivos.

Tres platos, bebida y postre por 11,50 euros

Y para quien quiera probar distintos platos de la carta, pero no en tanta cantidad como en la opción de buffet libre, el restaurante también cuenta con el 'Menú mediodía', en el que se pueden escoger tres platos de la carta, una bebida y postre o café por 11,50 euros, disponible únicamente de lunes a viernes al mediodía.

Así, con cada uno de estos menús, los usuarios pueden degustar una amplia variedad de productos como sus combos de sushi, makis, nigiri, temaki, futomaki o uramakis, a lo que se suman sus especialidades de pan bao, sus platos de arroz, noodles y woks.

Ramen, entrantes y fritos en la carta de este restaurante

Entre sus opciones también destacan sus platos de ramen con sopa y entrantes como ensalada, sopa miso o tempura de calabacín.

La carta se completa con variedad de fritos como gyozas, wantun, rollito, tempura de langostino o verdura, pan relleno de carne, pan frito, tofu, tortilla de gamba, pinchos, costillas, pato y pollo, entre otros.

Penalización por desperdicio y locales en Sevilla

Además, para evitar el desperdicio de comida, en este negocio está penalizado con 2 euros cada plato que se haya pedido y no se consuma.

Esta amplia oferta gastronómica se puede disfrutar en cada uno de los restaurantes que este negocio tiene en Sevilla, abiertos hasta las 23.30 horas y situados en la calle Diego Angulo Íñiguez número 10, avenida Ramón y Cajal número 116 y avenida Médicos sin Fronteras 8, a los que se suma un cuarto restaurante en la ciudad de Córdoba.