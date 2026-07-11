Detectado el primer caso de virus del Nilo en Sevilla: Palomares del Río entra en alerta un mes

El virus del Nilo vuelve a aparecer en la provincia de Sevilla. La Junta de Andalucía ha confirmado este sábado el primer caso humano de fiebre del Nilo Occidental de 2026 en Palomares del Río, un contagio "leve" detectado mediante el sistema de vigilancia epidemiológica, lo que ha llevado a declarar al municipio como "Área en Alerta" durante, al menos, las próximas cuatro semanas.

El caso ha sido confirmado por PCR por el Hospital Virgen de Valme este mismo sábado 11 de julio. Según la evaluación epidemiológica realizada por la Dirección General de Salud Pública, la exposición al virus se produjo en el término municipal de Palomares del Río, donde ya se ha ordenado la activación de un plan especial de vigilancia y control frente al mosquito transmisor.

El control y vigilancia del virus del Nilo se ha intensificado significativamente las dos últimas temporadas, después de que 11 personas fallecieran durante los meses de verano de 2024. La Diputación de Sevilla es la responsable de la vigilancia en un total de 15 municipios. Entre ellos, todos aquellos en la margen derecha del Guadalquivir, como Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Coria del Río, Gelves, Isla Mayor, Mairena del Aljarafe, Tomares, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, La Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa. Como consecuencia, se está reforzando la respuesta ante escenarios cambiantes con el objetivo de actuar con rapidez donde sea necesario.

Un mes como área de alerta

La declaración de "Área en Alerta" estará vigente, en principio, desde este 11 de julio hasta el próximo 8 de agosto, aunque la Junta advierte de que podrá prorrogarse si durante ese periodo se detecta nueva circulación del virus. Una vez finalice ese plazo, el municipio mantendrá el nivel de riesgo alto, tal y como establece el Programa Andaluz de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental.

El plan de acción obliga al Ayuntamiento a intensificar los tratamientos contra los mosquitos en el casco urbano y en un radio de 1,5 kilómetros, prestando especial atención a los focos de cría y refugio de los insectos. Además, contempla reforzar la información a la población sobre las medidas de protección frente a las picaduras.

Por su parte, el Distrito Sanitario deberá reforzar la vigilancia activa de casos leves, realizar una evaluación ambiental en la zona donde se considera más probable la exposición al virus y asesorar al Ayuntamiento sobre las actuaciones de control.

La Junta también comunicará la detección del caso al Centro de Transfusiones para aplicar los protocolos previstos en las donaciones de sangre y trasplantes, además de informar a los servicios de sanidad animal, a la red epidemiológica y al Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos para reforzar la detección y las campañas de prevención.

El contagio se detectó dentro del sistema de vigilancia de casos leves implantado en los municipios incluidos en las Comarcas de Especial Seguimiento (CES), una red de control que la Junta mantiene activa en las zonas con mayor riesgo de circulación del virus.