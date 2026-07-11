Fallece un hombre de 55 años en Sevilla por un golpe de calor, ya van cuatro muertes en la provincia en solo 11 días
Se trata de un señor que ha fallecido en el Hospital Virgen Macarena después de permanecer diez días ingresado tras sufrir un golpe de calor en su domicilio de Cantillana
El calor extremo se cobra una nueva vida en Sevilla. Un hombre de 55 años ha fallecido en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla después de permanecer diez días ingresado por un golpe de calor sufrido el pasado 1 de julio en su domicilio de Cantillana.
La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha confirmado este nuevo fallecimiento, el quinto registrado en Andalucía desde que el 15 de mayo entró en vigor el protocolo andaluz frente a las temperaturas excesivas. El paciente presentaba antecedentes personales considerados factores de especial riesgo ante el calor.
Los casos más graves ascienden a 18 golpes de calor: todos requirieron ingreso hospitalario, cinco han muerto y siete pacientes permanecen todavía ingresados
La provincia de Sevilla concentra cuatro de las cinco muertes notificadas durante esta temporada, todas ellas durante el mes de julio. Además del vecino de Cantillana, ha fallecido una mujer de 59 años en Sevilla, un hombre de 48 años también en la capital y una mujer de 71 años en Sanlúcar la Mayor. La quinta víctima fue un hombre de 68 años residente en Almería, fallecido el 23 de junio.
Desde el inicio de la campaña contra el calor, los servicios sanitarios andaluces han atendido 1.081 urgencias relacionadas con las altas temperaturas. De ellas, 747 fueron resueltas en Atención Primaria y 334 en hospitales.
Los casos más graves ascienden a 18 golpes de calor. Todos requirieron ingreso hospitalario, siete pacientes permanecen todavía ingresados y cinco han fallecido.
Más de 200 muertes atribuibles al calor
A esas cinco muertes confirmadas por golpe de calor se suman las estimaciones del sistema de monitorización de la mortalidad diaria, conocido como MoMo. Según sus últimos datos, desde el comienzo de la temporada se habrían producido en Andalucía 203 muertes atribuibles a los efectos de las altas temperaturas, aunque no necesariamente causadas por un golpe de calor diagnosticado.
En el conjunto de España, la estimación asciende a 1.811 fallecimientos. La mayoría corresponde a personas de edad avanzada o con patologías graves o crónicas previas, cuya salud puede verse deteriorada por episodios de calor intenso.
El MoMo, coordinado por el Ministerio de Sanidad, no contabiliza únicamente fallecimientos certificados clínicamente como golpes de calor. Su función es estimar el exceso de mortalidad asociado a las variaciones de temperatura.
El protocolo seguirá activo hasta septiembre
La Junta mantiene vigente hasta el 30 de septiembre el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud. El dispositivo establece niveles de alerta a partir de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología y coordina la atención de los colectivos más vulnerables.
Entre los grupos de mayor riesgo se encuentran las personas mayores de 65 años, los enfermos crónicos, los menores de cuatro años, los lactantes y quienes toman determinados medicamentos que pueden dificultar la adaptación del organismo al calor.
También están especialmente expuestas las personas que viven solas o sin hogar, quienes atraviesan situaciones económicas desfavorables y los trabajadores que desarrollan tareas físicas al aire libre o en entornos de altas temperaturas.
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