Farolas 'santelminas' para Los Remedios: Sevilla instala en el barrio un modelo inspirado en la estética del Puente de San Telmo

Dos años después, el distrito Los Remedios sigue en plena renovación de su alumbrado público con un modelo novedoso de farolas inspiradas en el Puente de San Telmo. En 2024, el Gobierno de José Luis Sanz comenzó la implantación de un nuevo sistema de luminarias para sustituir las llamadas farolas de carretera y así aplicar un libro de estilo con una estética similar principalmente en las calles del centro, pero también en otros barrios de la capital. En el centro se apostó por farolas fernandinas, mientras que en Los Remedios se quiso hacer un guiño a la infraestructura que permite cruzar desde la Puerta de Jerez hasta la Plaza de Cuba sobre el río Guadalquivir.

Esta instalación, según ha podido comprobar El Correo de Andalucía, sigue produciéndose en calles de Los Remedios como Juan Sebastián Elcano. Fue una de las promesas del alcalde en su campaña de las últimas elecciones municipales de 2023, y meses después de ganarlas, en enero de 2024, comenzó con estos trabajos. En el caso de Los Remedios, las farolas tienen una estética diferente y propia, son 'santelminas' en vez de fernandinas.

Farolas 'santelminas' de Los Remedios / Marina Casanova /

El Ayuntamiento de Sevilla renueva sus farolas en Los Remedios y 68 calles del centro

La renovación de las farolas en Los Remedios arrancó, según publicó Diario de Sevilla en su momento, con un sondeo a los vecinos sobre el nuevo modelo de farola a aplicar, y posteriormente se colocó un muestrario en la zona de calle Niebla con Virgen de África, junto a la Escuela Politécnica. Allí se instalaron tres modelos distintos; uno de ellos incorporaba en el brazo una recreación de los arquillos de medio punto del Puente de San Telmo, como guiño al emblema del barrio.

Finalmente, ya en 2026, el Gobierno municipal volvió a pronunciarse al respecto confirmando que sí se había aplicado en Los Remedios la instalación de luminarias "diseñadas específicamente para sus calles" y con una estética propia "inspirada en el Puente de San Telmo". "Se trata de no limitar las actuaciones al Casco Antiguo, sino extender la idea de identidad y belleza a otros barrios", afirmó el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.

En el centro, la estrategia ha pasado por la retirada progresiva de farolas tipo carretera por otras fernandinas. En total, se ha llevado a cabo la colocación de 804 farolas que sustituyen a las luminarias y brazos murales de chapa en un total de 68 calles del centro --Sierpes, Sagasta, Cerrajería, Entrecárceles, Francisco Bruna, Pedro Caravaca, Méndez Núñez, O'Donell, Alfonso XII, Cuna, Hernando Colón, García de Vinuesa, Javier Lasso de la Vega, Orfila, Tarifa, Santa María de Gracia, San Miguel, Aponte, Amor de Dios, Delgado, Correduría, Trajano, Jaén, Madrid, General Polavieja, Almirante Bonifaz, Feria y Rioja, entre otras--.

Estas intervenciones responden a una "filosofía de intervención urbana que busca armonizar estética, funcionalidad e historia". La idea parte de que "Sevilla es una ciudad con un altísimo valor patrimonial, cuyos entornos urbanos han sido muchas veces alterados por decisiones funcionales, apresuradas o ajenas a su contexto histórico. Así, esta política se orienta hacia la revalorización de lo local, con diseños integrados en el entorno, materiales duraderos y una estética que no impone, sino que dialoga con lo existente".

Farolas 'santelminas' de Los Remedios / Marina Casanova

La sustitución de farolas en toda la ciudad de Sevilla

Por un lado, el Ayuntamiento ha ejecutado la renovación técnica del alumbrado: desde mayo de 2023 hasta julio de 2025, el Ayuntamiento dijo haber instalado 18.583 luminarias LED, lo que supone más del 23% del parque de alumbrado público, con un ahorro medio del 67% en consumo energético y con LED cálido de 3.000 K.

Por otro lado, está la línea más estética o de “paisaje urbano”: sustitución de farolas tipo carretera por modelos historicistas o diseñados para cada entorno. Además de las del Casco Antiguo o Los Remedios, hay otros ejemplos como el de Pagés del Corro, dentro de las obras de Emasesa, para renovar el alumbrado con 54 luminarias con elementos ornamentales inspirados en los faroles de forja de la fachada del CEIP José María del Campo. En la Plaza del Pelícano y calle Juzgado, el proyecto municipal incluye sustituir luminarias de vapor de sodio por faroles ornamentales tipo Fernandino con tecnología LED. Y en Sevilla Este, el Ayuntamiento asegura haber alcanzado 821 luminarias nuevas o renovadas en el último año, con más de 1,1 millones de euros invertidos en alumbrado en ese distrito.

También hay una actuación vinculada directamente al Puente de San Telmo: las obras de instalación de toldos llevan asociada una renovación de la iluminación del puente, que cuenta con 34 farolas con dos tipos de luminarias.