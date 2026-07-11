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La impactante reacción de los vecinos de Lebrija al celebrar el gol de España mientras procesionaba San Benito por las calles

El paso del patrón del municipio coincidió con el gol de Mike Merino, que fue alegremente celebrado en un bar de la calle Obispo Navarro

Clientes del bar Cervería Birra Mía celebran el gol de Mike Merino mientras el paso de San benito procesiona por las calles de Lebrija.

Clientes del bar Cervería Birra Mía celebran el gol de Mike Merino mientras el paso de San benito procesiona por las calles de Lebrija. / El Correo

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Susana Sorní

Una imagen inédita, impactante y curiosa. En un mismo espacio, los gritos tras la euforia de un gol histórico y la solemnidad de un paso en la calle. La salida procesional de San Benito Abad dejó este viernes una escena nada habitual en Lebrija. Mientras el patrón recorría la calle Obispo Navarro acompañado por la Agrupación Musical Las Polillas de Cádiz, un estruendoso grito procedente de un bar cercano, la Cervecería Birra Mía, sorprendió a quienes seguían el cortejo. El motivo no estaba en la procesión. En el establecimiento, decenas de aficionados seguían en directo el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica, y acababan de celebrar uno de los goles de la selección. Concretamente, el gol que ha dado a La Roja el pase a semifinales: el de Mikel Merino. Aplausos, abrazos, saltos, la gente no pudo evitar la desenfrenada alegría y el jolgorio a pesar de que el paso más venerado del municipio estaba recorriendo, en ese preciso momento, esa misma calle.

Durante unos segundos, el bullicio del fútbol se mezcló con el paso de la comitiva religiosa. Algunos asistentes al cortejo dirigieron la mirada hacia el bar al escuchar la celebración, conscientes de que algo importante acababa de ocurrir en el encuentro. La procesión continuó su recorrido con normalidad mientras, a pocos metros, los aficionados festejaban la clasificación de España para las semifinales del Mundial.

La escena quedó grabada en un vídeo que ya circula por las redes sociales y que recoge la coincidencia entre dos acontecimientos que marcaron la noche en Lebrija: la salida procesional de San Benito Abad y la victoria de la selección española frente a Bélgica.

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Los vídeos compartidos en las redes ya acumulan miles de reproducciones y cientos de comentarios sobre la reacción de los aficionados y el comportamiento ejemplar de la banda de música, que pese al estruendo de la gente, siguió con su cometido como si nada estuviera pasando.

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