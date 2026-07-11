Un lince ibérico aparece en mitad de una calle de Bollullos de la Mitación: “Ya es zona lincera de facto”

Un lince ibérico ha aparecido este sábado 11 de julio en mitad de la calle en La Juliana, una urbanización situada entre los términos de Bollullos de la Mitación y Aznalcázar. La imagen del animal, captada por una vecina y cedida a El Correo de Andalucía, en una zona residencial vuelve a poner el foco sobre la presencia cada vez más habitual de esta especie protegida en este pueblo sevillano y la comarca de Doñana.

No se trata de un avistamiento aislado. La zona entre Bollullos de la Mitación y Aznalcázar es un espacio recurrente en el que la presencia del lince ibérico se ha hecho cada vez más visible en los últimos años. De hecho, en distintos tramos de carretera próximos se han registrado varios atropellos de estos ejemplares.

Atropellos y avistamientos de linces ibéricos

En noviembre de 2024, El Correo de Andalucía ya publicó la aparición de otro lince fallecido en un tramo de carretera entre Bollullos y Aznalcázar, dentro del término municipal de esta última localidad. Se trataba de un ejemplar joven hallado en el arcén de la A-474, una vía donde han muerto varios linces en los últimos años.

El experto en medio ambiente Ricardo Gamaza explica a este periódico que se trata de “una zona incluida en el Plan de recuperación del lince ibérico”. Según detalla, estos movimientos forman parte del comportamiento habitual de la especie cuando los ejemplares alcanzan la edad adulta.

“El lince se mueve cuando se hace adulto buscando territorios, de ahí que lo atropellen a veces”, señala Gamaza, que considera que las imágenes del animal en La Juliana confirman la importancia de este entorno para la especie. "Esto demuestra que Bollullos es una zona de dispersión del lince. Es una magnifica noticia".

Una macroplanta de producción de biogás en esta zona

El avistamiento llega, además, en un momento especialmente sensible para este entorno. Según advierte Gamaza, “esto sucede justo cuando en esta zona una empresa ha planteado una macroplanta de producción de biogás que se encuentra actualmente en fase de exposición pública y no contempla la presencia de linces ibéricos en esta zona”.

A juicio del experto, la presencia del lince debería ser tenida en cuenta en la tramitación del proyecto. Gamaza alerta de que, si la planta finalmente se ubicase en este punto, aumentaría el tránsito de vehículos pesados en una zona ya sensible para la especie.

“Si se ubicase aquí esta macroplanta de producción de biogás, la carretera por la que tendrían que transitar hasta 40 camiones diarios para alimentar de residuos esta industria elevaría exponencialmente el riesgo de atropellos de esta especie”, sostiene.

Bollullos de la Mitación es una zona de linces ibéricos

Para el experto, que recogió el Premio Andalucía de Medio Ambiente en 2017, el avistamiento deja una conclusión clara: “Estas fotos demuestran que Bollullos ya es zona lincera de facto, no solo en los papeles. Es una gran noticia".

La presencia del lince ibérico en zonas próximas a urbanizaciones y carreteras obliga a extremar la precaución, especialmente en vías secundarias y espacios de tránsito entre áreas naturales. Los atropellos se han convertido en uno de los principales riesgos para la especie en sus desplazamientos.

Por ello, la alcaldesa del Ayuntamiento de Bollullos de la MItación, Clara Monrobé, va a solicitar a la Junta de Andalucía, que es la titular de la carretera A-474, la colocación de señalización viaria de advertencia de presencia de linces para evitar atropellos.

El avistamiento del lince ibérico en La Juliana vuelve a recordar la necesidad de convivir con una especie emblemática y protegida que ha ido recuperando terreno en Andalucía, pero que sigue siendo especialmente vulnerable en entornos atravesados por carreteras y zonas habitadas.