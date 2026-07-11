El precio de la vivienda comienza a moderarse en Sevilla: Parlamento, Torneo y Luis Montoto registran las mayores subidas

La espiral de compraventas y precios de viviendas empieza a tocar techo en Sevilla. La oferta, escasa en los últimos años -lo que ha producido una fuerte tensión en el mercado-, comienza a dar síntomas de equilibrio respecto a la demanda por primera vez en mucho tiempo.

Así se recoge en el informe realizado por Inmoselo Inmobiliaria para el segundo trimestre del año. "Por primera vez está habiendo más viviendas a la venta, algo que no pasaba desde la pandemia, cuando se acumularon porque no se podían vender", destaca su gerente, Antonio Segura.

Salida de inversores y más vendedores

Según el estudio, esta tendencia se está produciendo por tres motivos. El primero de ellos es que hay muchos inversores que están vendiendo porque obtienen grandes plusvalías ante la incertidumbre del alquiler.

"Se van a otras propuestas del mercado, como los fondos indexados o las participaciones en ladrillo, pero no a través de la compra immuebles completos,lo que reduce riesgo", apunta Segura.

A ello se suma que más propietarios están considerando que es un buen momento para vender tras las fuertes revalorizaciones acumuladas. En tercer lugar, se sitúa la velocidad de venta, que "se está moderando ligeramente".

"De hecho, antes el 80% de la vivienda a precio de mercado que salía a la venta se vendía en diez o 15 días y ahora este proceso dura más de un mes: la gente se piensa más comprar en estos momentos", detalla.

Tocando techo

Ante esta situación, el informe pronostica que el mercado está llegando a su techo. "Principalmente por el equilibrio que se va a establecer entre oferta y demanda, lo que hará que las subidas de precios van a ser más moderadas".

Además, según apunta el estudio del segundo trimestre del año, los compradores ya no adquieren la vivienda sin financiación. "Los que compraban sin esta necesidad ya no están en el mercado; ya lo que queda son personas que sí lo necesitan y tienen un ratio de endeudamiento determinado, lo que no les permite comprar a cualquier precio, y eso llevará posiblemente a terminar de equilibrar el mercado", añade Segura.

El precio de la vivienda, por barrios

Según el informe, el centro de la ciudad continúa siendo el distrito más caro de Sevilla, alcanzando los 4.237 €/m2, seguido por Los Remedios, que supera por primera vez la barrera de los 4.000 €/m2 y se sitúa en 4.001 €/m2.

Por el contrario, Torreblanca se mantiene como la zona más asequible de la capital, con un precio medio de 785 €/m2, mientras que Cerro-Amate registra 1.535 €/m2, "consolidando la fuerte diferencia de precios existente entre los barrios más exclusivos y las zonas periféricas".

A nivel de barrios, Santa Cruz-Alfalfa vuelve a encabezar el mercado sevillano con 4.636 €/m2, seguido por Encarnación-Las Setas, que alcanza los 4.614 €/m2. Ambas áreas mantienen una elevada demanda gracias a su ubicación privilegiada dentro del casco histórico.

¿Dónde ha subido más el precio de la vivienda?

El segundo trimestre ha vuelto a poner de manifiesto el creciente interés por zonas con potencial de crecimiento y precios más competitivos.

Así, las mayores subidas se han registrado respecto al trimestre anterior en la zona de Parlamento-Torneo (+14%); Luis Montoto-Santa Justa (+11,7%); Tablada-Ramón de Carranza-Madre Rafols (+11,7%); Puerta Carmona-Osario-Amador de los Ríos (+9,6%), y Cerro Amate (+8,9%).