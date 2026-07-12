Cincuenta motos a gran velocidad, con acrobacias y maniobras para desafiar a la Policía: el reto que rozó la tragedia en Sevilla

Una caravana de alrededor de 50 motocicletas recorrió durante la madrugada de este sábado distintos puntos de Sevilla protagonizando una conducción temeraria con un objetivo muy concreto: provocar a la Policía Local y grabar la persecución. Sin cascos, conduciendo a alta velocidad, con acrobacias, maniobras y con las matrículas tapadas. Tal como ha podido saber este periódico, se trata de una práctica orquestada que no se registraba en la capital andaluza desde 2024 y que ya se ha detectado también en otras ciudades como Jerez de la Frontera.

La incursión comenzó entre las 00.20 y las 00.30 horas, cuando un coche patrullero detectó la entrada del grupo por la zona de La Palmera-Bellavista. La mayoría de los motoristas eran jóvenes, algunos de ellos menores de edad, circulaban con las matrículas ocultas, muchos sin casco y realizando maniobras peligrosas por distintas vías de la ciudad.

Según las mismas fuentes, los participantes no circulaban siempre en un único grupo compacto, sino que se iban dividiendo para recorrer diferentes puntos de Sevilla. El itinerario pasó por la Avenida de La Palmera, Paseo Colón, Torneo, la zona norte de la ciudad -donde se adentraron en el Polígono Calonge- antes de regresar hacia el sur de la capital. Todo el recorrido era grabado por los propios participantes.

El objetivo, explican las fuentes consultas por este periódico, es forzar la intervención de los patrulleros y registrar su reacción. En estos casos, los agentes deben extremar la prudencia durante este tipo de actuaciones, ya que una maniobra precipitada podría provocar un accidente de graves consecuencias. De hecho, durante la persecución algunos motoristas llegaron a aproximarse de forma deliberada a los vehículos policiales.

La intervención se saldó con un detenido. El arresto se produjo después de que el motorista sufriera una caída en la zona de Kansas City. Según ha podido saber este periódico, el hombre, mayor de edad, cayó sin que hubiera colisión con ningún vehículo policial. Tras recibir asistencia sanitaria por las lesiones sufridas, fue trasladado a dependencias policiales, donde permanece a disposición judicial.

La motocicleta quedó depositada en el depósito municipal. Las fuentes consultadas precisan que el detenido no figura como propietario del vehículo, sino un familiar, que también será denunciado.

Además del arrestado, la Policía Local identificó a otras cuatro personas relacionadas con estos hechos. Entre ellas hay vecinos de Coria del Río, Dos Hermanas y Montequinto, ninguno residente en la capital.

Las mismas fuentes consideran que este tipo de concentraciones son "modas" que aparecen y desaparecen con el tiempo y confían en que el arresto practicado durante la madrugada actúe como elemento disuasorio. La última irrupción de características similares en Sevilla se había producido en 2024, cuando fue necesaria una actuación coordinada entre la Policía Local y la Guardia Civil. Ahora, los agentes continúan recabando información para identificar al resto de participantes.