Tráfico
Corte total de tráfico en La Campana este domingo: estos son los desvíos habilitados en Sevilla
El corte afecta al tramo entre Plaza del Duque y Santa María de Gracia y se mantendrá hasta las 22.00 horas
El tráfico hacia la Campana, entre Plaza del Duque y la calle Santa María de Gracia, ha quedado cortado totalmente durante este domingo por trabajos de reparación en la red de abastecimiento de Emasesa.
Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla, la restricción se mantendrá activa hasta las 22.00 horas, dentro del dispositivo especial de movilidad previsto para facilitar la circulación mientras duren las obras.
Itinerarios alternativos
Para ello, se han habilitado itinerarios alternativos por Laraña, Martín Villa, Santa María de Gracia, Tarifa, Javier Lasso de la Vega, Trajano, Plaza del Duque y Alfonso XII.
Además, se ha establecido un segundo recorrido por Amor de Dios, cuyo sentido de circulación ha sido invertido con motivo de las obras en la calle Trajano, para continuar después por Javier Lasso de la Vega, Trajano, Plaza del Duque y Alfonso XII.
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