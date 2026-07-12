La vivienda en Entrenúcleos cuesta un 40% más que en el resto de Dos Hermanas y sigue por encima de Tomares

El mercado inmobiliario empieza a moderarse en Sevilla capital y también en su área metropolitana. Según el informe de Inmoselo Inmobiliaria para el segundo trimestre de 2026, la oferta y la demanda comienzan a equilibrarse, por lo que empieza a haber más posibilidades para los compradores en el mercado.

En cualquier caso, hay lugares donde los precios siguen escalando de manera relevante, como son algunos municipios de Aljarafe o Entrenúcleos, el barrio de Dos Hermanas que continúa en construcción, pero que ya acoge a millares de vecinos. De hecho, desde hace meses, sus precios han superado a Tomares, la 'perla' del Aljarafe.

Entrenúcleos, un 22% más caro que hace un año

Dicha moderación no ha llegado a Entrenúcleos, donde los pisos y las casas ofertadas se están vendiendo por un precio un 22% superior que hace un año. En el nuevo barrio de Dos Hermanas donde hay proyectadas unas 20.000 casas y en el que vivirán alrededor de 60.000 residentes hace solo unos años era "fácil" encontrar pisos por 150.000 o 160.000 euros. Ahora, el tique medio supera los 260.000 euros. Y es que el metro cuadrado ha escalado hasta los 2.667 euros el metro cuadrados, 1.000 euros más que la media del municipio al que pertenece, lo que supone casi un 40% más.

Otro de los lugares donde han escalado notablemente los precios es en Olivar de Quintos, también en la localidad de Dos Hermanas, donde han subido un 35% en un año. En el caso del Aljarafe, Valencina de la Concepción

Tomares, el municipio al alza del Aljarafe

En este contexto, Tomares lidera el precio de la vivienda en el Aljarafe con un coste de 2.527 euros por metro cuadrado. El precio en un año se ha disparado casi un 27%, mientras que Castilleja de la Cuesta es el pueblo más barato con un precio medio de 1.720 € / m2.

Precisamente estas dos localidades son las que se apuntan mayores subidas respecto al cuatrimestre anterior. Tomares con una subida del 7,9 % y Castilleja de la Cuesta con un alza del 6,4% se convierten en las dos del Aljarafe con mayor subida de precio medio en este segundo trimestre de 2026.

Los precios en Bormujos y Mairena del Aljarafe caen entre abril y junio

En el otro lado de la balanza se encuentran Bormujos, con una bajada del 2,5% y Mairena del Aljarafe, con un descenso igual. "Todo lo que es obra nueva no se está resintiendo, sino la de segunda mano", señala el gerente de Inmoselo, Antonio Segura.

En este sentido, destaca que quien compra obra nueva lo hace por dos cuestiones: "o porque vende la suya o porque es su vivienda y, como la compra sobre plano, tiene una media de dos años para ir metiendo en la entrada, lo que la hace más accesible".