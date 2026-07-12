Roban la estatua de Curro que el Ayuntamiento instaló hace un mes en el puente de la Barqueta

La estatua de Curro colocada hace apenas un mes junto al puente de la Barqueta ha desaparecido durante la madrugada. Desde esta mañana, el lugar donde la figura estaba anclada muestra una imagen completamete distinta: solo quedan los restos de un forcejeo y ni rastro de la mascota que simbolizo la Exposición Universal de 1992.

El homenaje a la mascota de la Expo 92 había sido instalado por el Ayuntamiento de Sevilla el pasado 11 de junio, coincidiendo con la finalización de las obras de reurbanización de este entorno de la Cartuja. Curro aparecía sentado sobre uno de los nuevos bancos de piedra, en una referencia directa a la Exposición Universal y al papel que desempeñó como símbolo de bienvenida para sus visitantes.

La cuenta de Instagram Lost In Seville (@losti_oficial) ha difundido este domingo las imágenes del banco vacío y de los restos que han quedado en el punto donde permanecía la figura.

La desaparición se produjo entre la medianoche del sábado y las primeras horas del domingo. La estatua permanecía todavía en su sitio alrededor de las doce de la noche, pero ya no estaba al amanecer. El estado del banco y los restos de la base [tal como se puede apreciar en el vídeo] apuntan a que fue arrancada por la fuerza.

Por el momento, no se conoce el paradero de la figura. Tampoco se ha podido determinar si quienes la retiraron se la llevaron, la abandonaron en otro punto o la arrojaron al Guadalquivir. De hecho, el propio Consistorio, consultado por este periódico, desconocía la información a primera hora de la tarde.

La escultura formaba parte de la renovación de una zona que durante años había presentado un importante deterioro urbano. La actuación municipal incluía también la recuperación de las fuentes ornamentales construidas para la Expo 92 y la restauración del mural Verbo América, obra del artista chileno Roberto Matta.

Noticias relacionadas

La instalación de Curro había sido presentada como un homenaje a la memoria sentimental de la ciudad y como un elemento destinado a reforzar la identidad de uno de los espacios más vinculados al legado de 1992. Un mes después, solo quedan en el banco las marcas de su anclaje.