Sevilla cuadruplica las muertes por golpe de calor en un año: las cifras se disparan los primeros días de julio

Hace menos de dos meses que se inauguró la temporada de verano y la provincia de Sevilla ya ha cuadruplicado el número de muertes por golpe de calor respecto al año anterior. En 2025 se registraron 10 fallecimientos en Andalucía, y solo uno de ellos en Sevilla. A fecha de hoy, la cifra ya asciende a cuatro muertes atribuibles directamente a golpes de calor en la provincia y cinco en la comunidad. Algunas de estas muertes se han producido plena calle, tras una larga exposición al sol, o en el domicilio. Víctimas de 48, 55, 59 y 71 años que sufrieron un golpe de calor y fallecieron como consecuencia directa de ese episodio.

En las últimas horas, se han producido tres de las cuatro muertes que ya contabiliza la provincia sevillana y que se produjeron en plena ola de calor. La primera tuvo lugar el pasado 21 de junio, pero desde entonces la provincia encadena días de temperaturas extremas, donde se han alcanzado hasta los 43ºC durante tres y cinco horas al día. Por ello, la Junta decidió activar el pasado 15 de mayo el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2026, que se mantendrá en funcionamiento hasta el 30 de septiembre.

Hace un año, a mediados de julio, Sevilla todavía no contabilizaba ninguna muerte por golpe de calor, de hecho, el primer y único fallecimiento no llegó hasta el 16 de agosto, cuando un hombre de 53 años falleció en Cazalla de la Sierra, aunque la Junta no lo confirmó oficialmente hasta el día 19. Este año, por lo tanto, las muertes por calor se han adelantado respecto a 2025 coincidiendo con los días de más calor en la provincia. Pese a que la cifra de muertes dista mucho de la del año pasado, ya se equipara al total de muertes en la provincia durante la temporada de 2024.

Víctimas entre los 48 y los 71 años

En Sevilla, la primera víctima fue una mujer de 71 años fallecida en Salúcar la Mayor el pasado 3 de julio. Tan solo cinco días después se confirmaba la segunda muerte en la provincia: la de un hombre de 48 de nacionalidad extranjera. Según la Junta de Andalucía, perdió la vida tras una "exposición prolongada" a altas temperaturas en plena calle.

El 9 de julio se notificó la muerte de una mujer de 59 años nacida en Rusia y residente en Sevilla desde 2014. En su caso también falleció tras una exposición prolongada a altas temperaturas en la vía pública, aunque se desconoce la causa de la exposición y tampoco se asocian antecedentes personales considerados factores de especial de riesgo.

El último fallecimiento ha tenido lugar este sábado. Un un hombre de 55 años ha muerto tras 10 días ingresado en el Hospital Virgen Macarena. De acuerdo con la Consejería de Sanidad, el vecino de Cantillana habría perdido la vida por un golpe de calor en su propio domicilio. El paciente presentaba antecedentes personales considerados factores de especial riesgo ante el calor, según Sanidad.

110 muertes en Andalucía atribuibles al calor

Andalucía acumula más de 110 defunciones atribuibles al exceso de temperaturas desde el 1 de junio hasta el 5 de julio, según los datos del sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. Es importante destacar la diferencia entre muertes por golpe de calor y las atribuibles al calor. La primera es la principal causa de la muerte, mientras que la segunda es una agravante para un paciente con una enfermedad.

La cifra de este año supera en nueve fallecimientos la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando MoMo contabilizó 101 muertes atribuibles al calor entre el 1 de junio y el 6 de julio. Si la comparación se hace exactamente hasta el 5 de julio, el dato de 2025 fue de 94 muertes, por lo que el repunte de 2026 asciende a 16 fallecimientos más.

Por meses, junio de 2026 concentró 72 muertes atribuibles a la temperatura, frente a las 49 registradas en junio de 2025. En los primeros cinco días de julio de este año se han contabilizado otras 38 defunciones, mientras que entre el 1 y el 5 de julio de 2025 fueron 45.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, detalló que desde el inicio de la temporada, ya se han registrado 1.081 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 747 se atendieron en atención primaria y 334 en atención hospitalaria. Se han registrado 13 casos de golpes de calor en la comunidad (seis en Sevilla, tres en Almería, dos en Cádiz, uno en Jaén y uno en Córdoba), todos requirieron ingreso hospitalario y cuatro han fallecido.

Sanz insistió en la importancia de "no bajar la guardia ante el calor". "Tenemos que concienciarnos. Es responsabilidad de todos evitar situaciones de riesgo”. Ante esta situación, recomienda evitar en la medida de lo posible la exposición directa al sol en las horas centrales del día; y si hay que salir, hacerlo con la máxima protección.