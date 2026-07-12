Sevilla invertirá 867.000 euros para ampliar el Archivo Municipal y proteger más de ocho siglos de historia

Los sueldos de finales del siglo XIV, la edición de 1527 de las ordenanzas de Sevilla que viajaron por todo el mundo, documentación del 29 o el único libreo sobre la Exposición del 29 que existe en el mundo. Estos son algunos de los más de 40.000 títulos que atesora la Hemeroteca Municipal de la ciudad. Y ahora, con una inversión de 867.690 euros, el Ayuntamiento de Sevilla incorporará un nuevo depósito documental y rehabilitará la fachada del edificio.

Se trata de la mayor inversión realizada en años en este servicio, encargado de custodiar más de ocho siglos de historia de la ciudad.

El alcalde, José Luis Sanz, ha visitado este viernes las instalaciones municipales para presentar las actuaciones previstas y ha defendido la necesidad de "modernizar" unas infraestructuras que, según ha señalado, no habían recibido inversiones de esta envergadura en los últimos años.

La principal actuación será la habilitación de un nuevo depósito documental en una nave del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), situada en el Polígono Calonge. El proyecto, dotado con 567.690,90 euros, permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento y concentrar en un único espacio fondos documentales que actualmente se encuentran repartidos por distintos edificios municipales.

Las obras contemplan la redistribución integral del inmueble, el refuerzo de las medidas de protección contra incendios, la eliminación de barreras arquitectónicas, mejoras en eficiencia energética y la instalación de sistemas específicos para garantizar la correcta conservación de la documentación.

A esta actuación se suman los 300.000 euros ya adjudicados para consolidar la fachada de la Hemeroteca Municipal, una intervención destinada a preservar este edificio y asegurar su conservación durante las próximas décadas.

Durante la visita, el alcalde también rindió homenaje a Marcos Fernández Gómez, jefe del servicio desde el año 2000, que se jubila tras cuatro décadas como funcionario municipal. Sanz agradeció su trayectoria y destacó su contribución a la consolidación de uno de los principales centros documentales municipales de España.