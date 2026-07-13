Varios accidentes colapsan los accesos a Sevilla y obligan a cortar varios carriles en Dos Hermanas y Camas

Varios accidentes de tráfico están dificultando la circulación durante la mañana de este lunes en los principales accesos a Sevilla capital. Dos accidentes registrados en la AP-4 y la A-4, a la altura de Dos Hermanas, están provocando tráfico lento y cortes de carril, según los avisos difundidos por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la AP-4, un accidente ocurrido sobre las 10.21 horas afecta a todos los carriles entre los kilómetros 15,3 y 16, en sentido hacia Sevilla. La circulación presenta nivel amarillo, lo que indica tráfico lento y posibles retenciones.

A esta incidencia se suma un vehículo detenido en el kilómetro 13,9 de la misma autopista, también en Dos Hermanas, que mantiene cerrado el carril derecho desde las 10.16 horas.

Retenciones y un carril cortado en la A-4

La situación también es complicada en la A-4, donde otro accidente está provocando circulación lenta entre los kilómetros 559 y 554,5, en sentido Sevilla. La incidencia comenzó sobre las 9.45 horas y afecta a todos los carriles.

En el kilómetro 554,5, el carril derecho permanece cortado como consecuencia del siniestro. Además, otro vehículo detenido en el kilómetro 551,5 mantiene cerrado el carril derecho desde las 8.19 horas, lo que aumenta las dificultades para los conductores que se aproximan a la capital desde Dos Hermanas.

Tráfico lento en la A-49 entre Bormujos y Camas

También se registran problemas en la A-49, a causa de la avería de un vehículo a la altura de Camas. La circulación es lenta por congestión entre los kilómetros 6 y 1, desde Bormujos hasta Camas, en dirección a Sevilla.

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La DGT recomienda extremar la precaución, reducir la velocidad al aproximarse a las zonas afectadas y consultar el estado del tráfico antes de iniciar el desplazamiento hacia Sevilla.