Encuentran la estatua de Curro vandalizada en los alrededores de la Glorieta de la Barqueta

En los aledaños de la glorieta de la Barqueta, vandalizada y abandonada a su suerte. Así ha sido encontrada la estatua de Curro colocada hace apenas un mes y que desapareció durante la madrugada de este domingo. Tal como han informado fuentes municipales, la figura ya ha sido recuperada y se encuentra en las inmediaciones del Ayuntamiento de Sevilla con el objetivo de restaurarla.

Desde primera hora de la mañana de este domingo, el lugar donde la figura estaba anclada muestra una imagen completamete distinta: solo quedan los restos de un forcejeo y ni rastro de la mascota que se había instalado hacía solo un mes y que simbolizaba la Exposición Universal de 1992. La figura en homenaje a uno de los grandes hitos de la ciudad, fue encontrada en los aledaños de donde había sido ubicada.

El homenaje a la mascota de la Expo 92 había sido instalado por el Ayuntamiento de Sevilla el pasado 11 de junio, coincidiendo con la finalización de las obras de reurbanización de este entorno de la Cartuja. Curro aparecía sentado sobre uno de los nuevos bancos de piedra, en una referencia directa a la Exposición Universal y al papel que desempeñó como símbolo de bienvenida para sus visitantes.

La cuenta de Instagram Lost In Seville (@losti_oficial) difundió este domingo las imágenes del banco vacío y de los restos que quedaron en el punto donde permanecía la figura. La misma cuenta ha sido la encargada de informar que la obra había sido encontrada en una fuente seca.

La desaparición se produjo entre la medianoche del sábado y las primeras horas del domingo. La estatua permanecía todavía en su sitio alrededor de las doce de la noche, pero ya no estaba al amanecer. El estado del banco y los restos de la base [tal como se puede apreciar en el vídeo] apuntan a que fue arrancada por la fuerza.

La escultura formaba parte de la renovación de una zona que durante años había presentado un importante deterioro urbano. La actuación municipal incluía también la recuperación de las fuentes ornamentales construidas para la Expo 92 y la restauración del mural Verbo América, obra del artista chileno Roberto Matta.

La instalación de Curro había sido presentada como un homenaje a la memoria sentimental de la ciudad y como un elemento destinado a reforzar la identidad de uno de los espacios más vinculados al legado de 1992. Un mes después, solo quedan en el banco las marcas de su anclaje.